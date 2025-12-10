UE încearcă să-și păstreze calmul în fața SUA

177180 – 10122025 – Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, respinge criticile formulate de Casa Albă la adresa Uniunii Europene în noua strategie americană de securitate şi spune că acestea par mai degrabă provocări la care Europa nu trebuie să răspundă.

Uniunea Europeană este esenţa libertăţii, iar criticile americane ar trebui îndreptate către Rusia. Kaja Kallas crede că Europa trebuie să-şi păstreze calmul în relaţia cu cel mai mare aliat al Uniunii, care rămâne Statele Unite.

Kaja Kallas spune că nicio acuzaţie lansată de documentul american nu este adevărată, iar presa americană deja a punctat acest lucru.

Europa trebuie să-și păstreze încrederea și calmul, pentru a nu răspunde unor pasaje ce par provocări, reacții care, la rândul lor, ar putea declanșa tensiuni.

Criticile documentului, adaugă ea, ar trebui să se îndrepte spre Rusia, unde presa independentă, opoziția politică sau rețelele sociale sunt interzise.

Statele Unite rămân pentru Kaja Kallas cel mai mare aliat al Europei, în ciuda faptului că nu există întotdeauna acord pe toate subiectele.

Declarațiile vin la doar o zi după ce președintele Consiliului Uniunii, Antonio Costa, avertiza că blocul comunitar nu poate accepta amenințarea unei interferențe a Statelor Unite în viața politică internă a statelor europene.

Însă și acesta menționa că în ciuda diferențelor de viziune de moment, Statele Unite rămân un aliat și un partener economic esențial.