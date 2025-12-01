UE lansează un plan de consolidare a pregătirii pentru crizele sanitare transfrontaliere

Uniunea Europeană își consolidează arhitectura de pregătire în materie de sănătate, prin intermediul noului plan al Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns privind crizele sanitare .

Acest plan le va oferi factorilor de decizie, managerilor de criză și părților interesate niște instrumente practice, precum schimbul de informații, de expertiză și de asistență tehnică atunci când apare o criză, pentru a putea desfășura acțiuni coordonate în perioade de criză sanitară în scopul protejării sănătății și stării de bine a oamenilor din întreaga UE.

Planul Uniunii abordează toate pericolele și crizele potențiale pentru sănătate, fie ele naturale, accidentale sau intenționate, cauzate de diverse amenințări. El prezintă cadrul de guvernanță al UE în materie de crize sanitare, care include elemente ce variază de la capacitățile și resursele disponibile la mecanisme de sprijin și supraveghere, în toate etapele ciclului de gestionare a crizelor.

Pe baza lecțiilor învățate în urma pandemiei de COVID-19, planul Uniunii subliniază importanța întocmirii de planuri naționale pentru crizele sanitare și ajută statele membre să le elaboreze în concordanță cu cadrele UE. Planul Uniunii este un document evolutiv care va fi actualizat periodic, pe măsură ce vor apărea noi provocări și se vor trage învățăminte din crizele din viața reală. De asemenea, el va fi testat periodic prin exerciții de simulare, primul fiind programat pentru 2026, cu implicarea statelor membre, a agențiilor UE și a părților interesate, pentru a se asigura faptul că planul rămâne eficace și adaptabil la noi amenințări.

Datorită faptului că planul va fi implementat prin acțiuni coordonate între Comisie, instituțiile și agențiile UE și statele membre, construim împreună o uniune europeană a sănătății mai puternică, mai rezilientă și mai incluzivă, asigurându-ne că toată lumea este protejată în fața amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății. Planul Uniunii este o măsură esențială a Strategiei UE privind o uniune a pregătirii în sectorul sănătății, pe baza Regulamentului (UE) 2022/2371 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.