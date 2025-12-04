Un nou avertisment privind folosirea telefoanelor mobile de către copii

177125 – 04122025 – Medicul pediatru Mihai Craiu avertizează că excesul de expunere la ecrane în rândul copiilor și adolescenților produce efecte toxice reale, inclusiv tulburări de somn și risc crescut de obezitate.

Într-o postare pe Facebook, el atrage atenția asupra rezultatelor preliminare ale studiului american ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), desfășurat pe peste 10.000 de adolescenți.

„Cu toții știm că excesele sunt dăunătoare și că ar putea produce dependență, cu efecte nocive pe termen lung. Dar rareori ne gândim că aceste efecte ne pot afecta pe noi sau pe cei dragi nouă”, spune medicul.

Probleme de somn și risc de obezitate la copiii expuși timpuriu

Studiul citat de medic arată că două treimi dintre adolescenții monitorizați aveau telefon mobil încă de la vârsta de 11 ani. Consecințele sunt îngrijorătoare: „Expunerea precoce la rețelele sociale a făcut RĂU și corpului acestor copii – 40% aveau obezitate sau greutate mai mare și 62% aveau probleme de somn (…) decât acei copii neexpuși la conținutul livrat de telefonul mobil.”

Craiu subliniază că efectele sunt vizibile „și pentru cineva fără pregătire de specialitate”, ceea ce arată amploarea fenomenului.

Recomandări pentru părinți

Medicul propune reguli simple pentru a limita riscurile, mai ales în „ferestrele de vulnerabilitate”:

Deloc la ecran pentru copiii sub 18 luni, cu excepția apelurilor video cu rude.

Între 2 și 6 ani, maximum o oră pe zi de conținut educațional.

Între 6 și 12 ani, un plan personalizat făcut împreună cu familia, fără introducerea telefoanelor mobile.

Medicul îndeamnă părinții să reflecteze serios asupra momentului în care introduc smartphone-ul în viața copilului și să evite expunerea excesivă, mai ales în primii ani de dezvoltare.