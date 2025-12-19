USR a învățat lecția din 2021: nu mai pleacă singură de la guvernare

177277 – 19122025 – Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că nu se teme că USR va fi scos de la guvernare, afirmând că vor sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât. Asta după ce PSD a dat mai multe semnale că ar fi cazul ca USR să iasă de la guvernare.

El a mai afirmat că, la cum arată mişcările din Parlament, crede că, şi dacă n-ar fi PSD, sunt şanse în anumite ipoteze să se găsească o majoritate care să susţină un nou guvern.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News dacă îi este teamă că USR va fi scoasă de la guvernare.

”Nu, pentru că nu-i ajută nici pe ei să scoată USR-ul de la guvernare. Este o situaţie grea prin care trece ţara acum, pentru vinovăţia căreia sunt interesaţi, cât timp ei au generat asta, să o distribuie şi cu USR-ul. Pentru că, dacă este să ne uităm aşa aritmetic, scoţând la tablă participanţii, USR-ul acum este într-un guvern care ia nişte decizii care nu sunt populare şi ia deciziile astea pentru a corecta o problemă la care n-a fost parte. PSD încasează cu PNL deciziile pe care le iau astăzi, nepopulare şi ei le iau, însă ei sunt cei care le-au făcut. Adică, ai spart vasele, tot tu strângi cioburile. USR-ul acum e la strânsul cioburilor. El n-a spart vasele. Dar spune ok, trăim în casa asta toţi”, a afirmat Miruţă.

USR spune că guvernarea alături de PSD e o provocare

Despre rămânerea la guvernare alături de PNL şi UDMR, dar cu o susţinere PSD din Parlament pentru a trece guvernul, Miruţă a apreciat că ”este o provocare pentru o nouă etapă a clasei politice din România să arate că există capacitate de a găsi consens chiar între forţele astea care sunt diametral opuse”.

”În acelaşi timp, politica mi-a arătat în perioada asta că pot să fac nişte compromisuri necompromiţătoare şi, la cum arată mişcările astea prin Parlament, eu cred că, şi dacă n-ar fi PSD, sunt şanse în anumite ipoteze să se găsească o majoritate. Sunt şi în PSD tabere, sunt şi parlamentari neafiliaţi, mai vin câte 2-3 la nevoie, cu oaste de strânsură, doar pentru a fi şi ei într-o majoritate politică. Nu vrem asta, că de asta am intrat şi cu PSD. Şi este nevoie de PSD şi auziţi treaba asta din gura unui userist care a intrat în general în politică împotriva PSD. Eu vă spun din guvern, de unde sunt, că este nevoie pentru a trece ţara prin valea asta şi de PSD, acolo. Este un partid mare care eu cred că a făcut multe greşeli, dar reprezintă nişte oameni. Nu ne putem preface că PSD nu are voturi. Şi, când mergi prin ţară, te uiţi la nişte oameni care cred că ce face PSD este bine. Este o lipsă a mea de respect faţă de acei oameni să spun că nu trebuie ca ei să fie reprezentaţi în guvern doar ca să aibă mai multe poziţii de ministru”, a mai declarat ministrul.

Întrebat ce se va întâmpla la schimbarea premierului şi dacă USR va sta confortabil într-un guvern cu premier PSD, Radu Miruţă a răspuns: ”Vom sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât, pentru că într-o zi, suplimentară, în care USR are nişte miniştri, nişte ministere, să poată să mai poată rezolva câte o jumătate de problemă”, spune Miruță, contrar a ceea ce se întâmplă în realitate.

Așadar, de această dată, USR se ține de guvernare, nu ca în urmă cu 4 ani când s-a dat jos singură, votând alături de AUR o moțiune de cenzură.