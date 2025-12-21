175 de ani de la nașterea lui Grigore Tocilescu

177290 – 21122025 – Începând cu data de 22 decembrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 175 de ani de la nașterea lui Grigore Tocilescu.

Aversul monedei prezintă o imagine a monumentului triumfal de la Adamclisi, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „10 LEI”.

Reversul monedei redă portretul, numele arheologului Grigore Tocilescu și anii între care a trăit acesta „1850” și „1909”.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 660,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 175 de ani de la nașterea lui Grigore Tocilescu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica.