Vizita oficială a Șefului Apărării din Regatul Țărilor de Jos în România

177190 – 11122025 – În perioada 8-10 decembrie 2025, Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, l-a primit la București pe Șeful Apărării Regatului Țărilor de Jos, generalul Onno Eichelsheim, care a efectuat o vizită oficială în capitală și la mai multe obiective militare din România.

Vizita a avut loc în contextul intensificării dialogului militar bilateral și al evaluării comune a situației de securitate din regiunea Mării Negre.

Delegația olandeză a participat la întâlniri oficiale și discuții tematice privind cooperarea în cadrul NATO, la sesiuni de informare și la vizite operative în teren, inclusiv la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii și Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” Borcea.