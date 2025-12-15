Zelensky spune că Kievul este dispus să renunțe la cererea de aderare la NATO, dacă așa se face pace

177223 – 15122025 – Preşedintele Volodimir Zelensky este pregătit să renunţe la aderarea la NATO dacă există garanţii de securitate, anunță Euronews. La întâlnirea de la Berlin cu scopul negocierii încheierii războiului din Ucraina, au participat și Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și ginerele președintelui american Trump, Jared Kushner.

Premergător noilor discuţii asupra planului de pace al SUA, preşedintele Zelensky s-a abţinut să insiste asupra aderării Ucrainei la NATO. El a explicat jurnaliștilor că această dorinţă nu a fost susţinută de toate statele aliate. Ca compromis, el ar lua în considerare garanții de securitate comparabile din partea UE și SUA.

El le-a spus reporterilor că orice plan va include concesii, dar Ucraina avea nevoie de garanții de securitate din partea SUA și a Europei, similare articolului 5 al NATO privind asistența reciprocă: „Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și SUA – și anume articolul 5 – garanții asemănătoare – precum și garanții de securitate din partea partenerilor noștri europeni și a altor țări precum Canada, Japonia și altele“.

Întâlnire cu liderii NATO și oficialii UE

Luni, Zelenskyy va fi primit de cancelarul german Friedrich Merz, şi de numeroşi şefi de stat şi de guvern europeni, precum şi de liderii UE şi NATO care urmează să se alăture discuţiilor.

În mesajele audio ca răspuns la întrebările jurnaliştilor într-un chat de grup WhatsApp de duminică, Zelensky a confirmat că se va întâlni separat cu cancelarul german Friedrich Merz şi, eventual, cu alţi şefi de stat şi de guvern europeni mai târziu în aceeași seară. El a mai declarat că nu a primit încă un răspuns din partea SUA în legătură cu ultimele propuneri ucrainene privind planul de pace.

Washingtonul a petrecut luni de zile încercând să medieze între cererile ambelor părți, în timp ce Trump face eforturi pentru încetarea rapidă a războiului Rusiei și este din ce în ce mai frustrat de întârzieri. Căutarea unor posibile compromisuri a întâmpinat obstacole semnificative, inclusiv controlul asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei, care este ocupată în mare parte de forțele ruse, precum și garanții de securitate pentru Ucraina.

Rusia rămâne fermă pe poziție

Între timp, președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să-și retragă trupele din partea regiunii Donețk care se află încă sub controlul său și să renunțe la eforturile sale de a adera la NATO – aceasta este una dintre condițiile cheie ale Rusiei pentru pace.

Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Yuri Ushakov, a declarat cotidianului de afaceri Kommersant că poliția rusă și unitățile de gardă națională vor rămâne în anumite părți ale regiunii Donbas din estul Ucrainei, chiar dacă ar fi declarate zonă demilitarizată ca parte a unui posibil plan de pace. Este posibil ca această cerere să fie respinsă de Ucraina, pe măsură ce negocierile conduse de SUA se prelungesc.

Ușakov a avertizat că găsirea unui compromis ar putea dura mult timp, menționând că propunerile SUA, care au ținut cont de cererile Rusiei, au fost „agravate“ de schimbările propuse de Ucraina și aliații săi europeni.

Și UE analizează

Uniunea Europeană se confruntă cu o săptămână critică în timp ce încearcă să protejeze Ucraina de un acord de pace umilitor încheiat de SUA și Rusia în timp ce încearcă să salveze un acord de finanțare a unui împrumut de mai multe miliarde de euro pentru a menține Kievul pe linia de plutire.

Până joi, când cei 27 de lideri europeni se vor reuni în capitala Belgiei pentru ceea ce promite a fi unul dintre cele mai importante summit-uri din ultimii ani, ei vor spera să aibă mai multă claritate dacă diplomația intensă a dat roade.