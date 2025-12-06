Ziua Constituției. România modernă și documentele sale fundamentale

177148 – 06122025 – Cu ocazia Zilei Constituției României, Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), organizează luni, 8 decembrie 2025, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, o expoziție eveniment dedicată patrimoniului constituțional al României și rolului acestuia în formarea statului modern.

Expoziția aduce în fața publicului exemplarul original al Constituției din 1866, alături de volume rare, documente de patrimoniu și lucrări fundamentale care ilustrează procesul de modernizare a statului român în secolele XIX și XX. Prin acest demers, Biblioteca Metropolitană București marchează importanța Constituției ca fundament al identității naționale și al dezvoltării democratice.

Pe tot parcursul programului expozițional, între 09:00 și 16:00, vizitatorii vor putea urmări filmul documentar „Scurtă istorie a Constituțiilor României”, care prezintă evoluția cadrului constituțional de la 1866 până la 1923. Documentarul este realizat de Serviciul Patrimoniu, Conservare, Colecții Speciale. Biblioteca Digitală a Bucureștiului. Depozitul Legal Local din cadrul Bibliotecii Metropolitane București.

În spiritul Zilei Constituției, elevii, liceenii și publicul larg sunt invitați să viziteze expoziția, descoperind nu doar exemplarul original al Constituției din 1866, ci și alte documente rare care au contribuit la modernizarea statului român.

Despre Constituția din 1866

Constituția din 1866 este considerată primul act constituțional modern al României, marcând trecerea către monarhia constituțională ereditară, consacrând principiile liberale ale epocii și afirmând suveranitatea națională. Inspirat din modelul belgian din 1831, acest text fundamental a oferit o structură juridică durabilă, care a influențat dezvoltarea statului român până la Constituția din 1923.

Exemplarul original expus, tipărit la Imprimeria Statului în 1866, a fost achiziționat de Biblioteca Metropolitană București în 2007 și constituie una dintre cele mai valoroase piese ale fondului de patrimoniu al instituției.