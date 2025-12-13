„Ziua Partenerilor” IMM România: inteligența artificială și perspectivele pe care le oferă antreprenorilor români

177206 – 13122025 – Peste 150 de lideri ai structurilor teritoriale ale Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM ROMANIA) s-au reunit pe 12 decembrie, la Sibiu, pentru a stabili perspectivele anului 2026, în cadrul conferinței „Ziua Partenerilor – Educație și inteligență artificială”. Evenimentul a devenit unul de tradiție, pe care IMM România îl organizează la finalul fiecărui an. În cadrul acestuia, organizația a prezentat raportul pe anul care se încheie și au fost schițate proiectele care vor fi dezvoltate în parteneriat în 2026, având în centrul atenției susținerea mediului de afaceri.

Anul acesta, tema evenimentului este „Educație și inteligența artificială”, un subiect de maximă actualitate pe toate palierele, de la persoane fizice până la firme de orice mărime. Oportunitățile și perspectivele de creștere pe care IA le oferă firmelor sunt nelimitate. La discuții au participat reprezentanți ai marilor companii, ai sindicatelor și ai autorităților, într-un efort de a identifica soluții pentru provocările cu care se confruntă mediul de afaceri, dar și modalitățile de exploatare a oportunităților pe care noile tehnologii le oferă firmelor de toate mărimile, modul în care inteligența artificială va impacta diferitele paliere socio-economice, de la piața muncii și productivitate la competența echipelor, automatizare sau competitivitate.

Evenimentul a fost deschis de Florin Jianu, președintele IMM România, care a prezentat raportul pe anul 2025 al IMM România și obiectivele pentru cel care urmează. A trecut în revistă proiectele și evenimentele organizate de IMM România în anul care se încheie, cu accent pe rezultatele obținute de patronat în dialogul social cu autoritățile:

Menținerea salariului minim brut pe 2026 la nivelul 2025

Prelungirea valabilității pentru anul 2026 a standardelor ocupaționale care trebuiau arhivate la sfârșitul anului 2025

Blocarea majorării capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri

Respingerea introducerii obligativității legalizării de către notar sau atestării de avocat a hotărârilor AGA ale societăților comerciale

Obținerea returnării sumei de 40 bani/litru pentru motorină achiziționată în trimestrul 4 din 2025 și 65 bani/litru pentru motorină achiziționată în primul trimestru din 2026

Obținerea unui contingent de 90.000 de muncitori din țări terțe pentru 2026

Realizarea proiectului de lege privind munca pe platforme digitale împreună cu partenerii sociali

Pentru 2026, IMM România își propune continuarea unor proiecte de tradiție – precum „Carta Albă a IMM-urilor” sau Topul Național al Firmelor Private din România, dar și inițierea unora noi și extinderea activităților către o dimensiune regională și europeană. „O să punem tot mai mult accent pe implicarea europeană a IMM România. În următorii 4 ani vrem să organizăm un eveniment major în România legat de extinderea UE, preluând leadership-ul regional în țările care vor adera în perioada următoare: Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest. România ca țară, dar și IMM România, ca patronat reprezentativ, avem expertiza și bunele practici necesare pentru ceea ce înseamnă construcția europeană și ne putem implica pozitiv în acest proces. România are o strctură solidă în ceea ce privește patronatele și poate sprijini țările din jur, unde această zonă nu este la fel de dezvoltată.”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România, în alocuțiunea sa în cadrul evenimentului.

Cu peste 60 de mii de firme membre și 475 de mii de angajați, IMM ROMÂNIA reprezintă una dintre cele mai influente voci ale mediului de afaceri românesc, organizația având o tradiție de trei decenii în susținerea intereselor întreprinzătorilor mici și mijlocii. În prezent, structura organizației include 8 federații teritoriale regionale, 19 federații și patronate sectoriale, și un total de 104 organizații patronale, ale tinerilor întreprinzători și femeilor de afaceri.