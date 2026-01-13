2026,  Anul „Nadia Comăneci”

177388 – 13012026 – Premierul, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere a participat și viceprim-ministrul Tanczos Barna.

Președintele EOC a fost însoțit de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), George Boroi, secretar general al COSR, și Octavian Morariu, membru al Comitetului Internațional Olimpic (CIO) pentru România.

Vizita are loc într-un dublu context de importanță majoră pentru sportul românesc. Anul 2026 a fost declarat Anul „Nadia Comăneci”, marcând împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976. Programul dedicat acestui moment aniversar va include, pe parcursul întregului an, evenimente sportive, educaționale, culturale și cu dimensiune internațională.

În același timp, România se pregătește să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediția de iarnă 2027, care va avea loc la Brașov. Dreptul de organizare a fost acordat țării noastre în cadrul Adunării Generale a EOC din 2024, după ce România a mai găzduit competiția în 2013.

„Nadia Comăneci este un exemplu și o sursă de inspirație pentru tinerii care aleg sportul. Performanțele sportivilor români contribuie semnificativ la imaginea României la nivel internațional. Ne bucurăm că țara dumneavoastră va găzdui din nou Festivalul Olimpic al Tineretului European”, a declarat președintele EOC, Spyros Capralos.

Festivalul Olimpic al Tineretului European reunește tineri sportivi cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani din întreaga Europă. Ediția de iarnă de la Brașov va fi cea de-a 18-a din istoria competiției.

„Guvernul va susține organizarea acestor evenimente, în limitele condițiilor economice actuale. Apreciem sprijinul constant al Asociației Comitetelor Olimpice Europene pentru dezvoltarea sportului românesc. Organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European reprezintă o oportunitate pentru țara noastră”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Viceprim-ministrul Tanczos Barna a precizat că organizarea FOTE confirmă experiența României în organizarea competițiilor internaționale. „Festivalul Olimpic al Tineretului European demonstrează că România este recunoscută atât pentru rezultatele sportive, cât și pentru capacitatea de a găzdui competiții la standarde înalte”, a afirmat viceprim-ministrul.

În încheiere, reprezentanții COSR au solicitat menținerea investițiilor în infrastructura sportivă pe lista de priorități. Guvernul României analizează soluții pentru asigurarea unei finanțări eficiente a proiectelor, astfel încât să fie respectate angajamentele asumate, chiar și în contextul economic actual.