80% dintre firmele românești, afectate de măsurile guvernamentale

177482 – 23012026 – În contextul intern marcat de creșterea fiscalității pentru mediul de afaceri și pe fundalul creșterii tensiunilor economice și politice la nivel internațional, coroborat cu intrarea pe piață a produselor și serviciilor din zona Mercosur, lipsa măsurilor de sprijin pentru antreprenori reprezintă cea mai neinspirată decizie pe care un Guvern o putea avea, blocând creșterea economică și este contrară programelor de dezvoltare, menționate în capitolul ECONOMIE, DIGITALIZARE, ANTREPRENORIAT ȘI TURISM din Programul de guvernare 2025-2028.

Măsurile din cadrul Pachetului I și II au mărit fiscalitatea și costurile pentru mediul de afaceri, impactul fiind resimțit în toată economia românească (80% dintre întreprinderi declară că au fost afectate) la care se adaugă creșterea prețului energiei electrice cu 60,91% în decembrie 2025 față de decembrie 2024 și o inflație anuală de 9,7%.

Confederația patronală IMM ROMÂNIA cere Guvernului ca în cadrul Pacheetului III de reforme să includă măsuri pentru susținerea IMM-urilor – programe pentru susținerea IMM-urilor și măsuri care nu necesită o componentă financiară.

Programe pentru susținerea IMM-urilor:

Programul IMM INVEST:

– garanții de până la 90% din valoarea creditelor pentru investiții și capital de lucru,

– număr beneficiari estimați – 50.000 de IMM-uri;

– finanțările garantate nu pot depăși 10.000.000 lei/beneficiar;

Program IMM PROSUMER:

– productia de energie electrică de sub 400 kW pentru consum propriu și stocare;

– granturi de maxim 200.000 euro, cu o contributie proprie de 30%;

– număr beneficiari estimați – 10.000 de IMM-uri.

Program PRODUCȚIE GREEN ENERGY:

– susținerea producției de panouri fotovoltaice, baterii electrice pentru stocare și autoturisme electrice, turbine eoliene;

– ajutor de stat de maxim 50 milioane de euro/intreprindere, pentru o contribuție proprie de 5 milioane de euro (10%), pentru investiții de tip greenfield;

– număr beneficiari estimați: 6.

Program SCALE-UP:

-susținerea IMM-urilor cu vechime de minim 10 ani pentru creșterea producției industriale, proiecte predefinite regional pe domenii de activitate și tipuri de investiții;

– ajutor de stat în valoare maximă de 1.000.000 euro, pentru IMM-urile care și-au achitat în totalitate impozitele și taxele către bugetul național și bugetele locale;

– număr beneficiari estimați – 2.000 de IMM-uri.

Program START-UP REVOLUTION

– 500 de start-up-uri finanțate/ județ cu prealocare definită pentru fiecare județ;

– total aproximativ 20.500 de start-up-uri in 2 ani;

– credite Start-up Garant prin FNGCIMM.

Program ROMÂNIA SCALE UP FUND:

– lansarea a minim 4 fonduri de tip equity pentru scalarea afacerilor.

Programul IMM Digital:

– vouchere pentru achizitionarea de pachete de digitalizare a microintreprinderilor (acces la software la pret subventionat, cheltuieli pentru site, social media, training marketing online, e-commerce, mentori digitali, semnătură electronică);

– număr de beneficiari: 5.000 de microîntreprinderi/an, 20.000 în 4 ani;

– valoarea subvenție: 5.000 de euro/beneficiar.

Programul STUDENT FIRST COMPANY:

– cultivarea spiritului antrepenorial si incurajarea antreprenoriatului în rândul studentilor.

– număr de beneficiari: 1.000 de start-up-uri anual/4.000 de start-up-uri în 4 ani

– valoarea subvenție: 50.000 de euro/beneficiar

Programul EXPORT România:

– sprijin pentru finantarea firmelor în vederea pătrunderii pe alte piețe;

– acordarea de granturi în scopul pregătirii afacerii pentru internaționalizare;

– număr de beneficiari: 2.000 de IMM-uri;

– valoare subvenție: 10.000 de euro/beneficiar.

Programul ROMANIA PROFESIONALĂ:

– acordarea de vouchere cu scopul de a sprijini calificarea si recalificarea angajatilor.

– valoarea voucherelor va fi intre 100 – 800 de euro în functie de tipul de curs.

-număr de beneficiari: 10.000 de persoane /an;

-buget per beneficiar: 400 de euro, in medie;

-total beneficiari: 40.000 de persoane;

Programul WOMEN IN TECH:

– sprijin pentru finanțarea firmelor ce au ca asociati majoritari persoane de gen feminin și dezvolta firme în domeniul IT și adiacente acestuia;

-număr de beneficiari: 1.000 de IMM-uri anual/ 4.000 de IMM-uri în 4 ani;

-valoarea subvenție: 50.000 de euro/beneficiar.

Măsuri care nu necesită o componentă financiară:

REDUCEREA SARCINILOR ADMINISTRATIVE – orice act normativ care introduce noi obligații de raportare sau conformare, are obligația de a propune eliminarea a cel puțin doua alte obligații;

DEBIROCRATIZARE – eliminarea procedurilor birocratice inutile;

SIMPLIFICARE – unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe;

STOPAREA PRESTĂRII DE SERVICII DE CĂTRE ENTITĂȚI NEÎNREGISTRATE FISCAL – fiscalizarea prestatorilor neînregistrați și eliminarea concurenței neloiale;

ELIMINAREA CONDIȚIEI DE PIERDERE A CALITĂȚII DE MICROÎNTREPRINDERE în cazul în care firma are un singur salariat care se afla în concediu medical pentru o perioadă mai mare de 30 zile, sau 2 concedii medicale într-un an. – sursa IMM România