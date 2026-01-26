81 programe de formare profesională vor începe în februarie 2026, la nivel național

177504 – 26012026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna februarie 2026, 81 programe de formare profesională pentru un număr de 1.349 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: agent de securitate – 165 de persoane; lucrător comercial – 151 de persoane; operator introducere, validare și prelucrare date – 112 de persoane; ajutor bucătar – 109 de persoane; referent resurse umane – 101 de persoane; competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 98 de persoane; coafor – 67 de persoane; bucătar – 65 de persoane; inspector în domeniul securității și sănătații în muncă – 28 de persoane; instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 28 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în județul Brașov (pentru 150 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 103 de persoane) și județul Cluj (pentru 84 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.