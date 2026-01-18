 Acordul UE-Mercosur, semnat în Paraguay, după 25 de ani de negocieri

177434 – 18012026 – S-a semnat acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și cele patru țări sud americane, Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, din asociația Mercosur. Ceremonia semnării acordului prin care se creează cea mai mare piață comercială din lume, cu peste 720 de milioane de oameni, a fost în Paraguay. Acordul a fost negociat 25 de ani.

Semnarea acordului dintre statele Uniunii Europene și cele patru economii din America de Sud a fost posibil după mai bine de 25 de ani de negocieri intense. Miza a fost una uriașă, dat fiind impactul pecare urmează să îl aibă anularea taxelor vamale la unele produse agricole din America de Sud, care vor ajunge pe piață europeană.

Cu o piață de 720 de milioane de persoane și cu un volum comercial de 111 miliarde de euro, la nivelul anului 2024, acordul Uniunea Europeană Mercosur are câștigători și perdanți, potrivit analiștilor economici.

Experții spun că acordul ar putea fi o lovitură pentru economiile Statelor Unite și Chinei. În altă ordine de idei, Franța, care s-a opus acordului, ar încerca să blocheze aprobarea acestuia în Parlamentul European. Pentru a intră în vigoare, acordul Uniunea Europeană Mercosur are nevoie de aprobarea Parlamentului European. Sursa: tvrinfo