Activitatea candidaților pentru funcția de director general al Romsilva va fi verificată, suplimentar, și la alte instituții

Activitatea candidaților pentru funcția de director general al Romsilva va fi verificată,...

177420 – 16012026 – Ministerul Mediului anunță lansarea procedurii de selecție, de către CA al Romsilva, pentru ocuparea postului de director general al Romsilva.

Printre deciziile de transparentizare a procesului:

– decizia de a transparentiza lista lungă de candidați, precum și CV-urile candidaților;

– transparentizarea scrisorilor de intenție și a punctajelor efective obținute la concurs pentru cei 5 candidați selectați pe lista scurtă;

– interviurile celor 5 candidați selectați pe lista scurtă vor fi publicate pe site-ul Romsilva și pe site-ul Ministerului Mediului și vor fi menținute pe aceste site-uri cel puțin un an de la publicare.

De asemenea, Ministerul Mediului va avea observatori ai procesului de selecție, iar CA Romsilva va cere informații suplimentare de la instituțiile cu atribuții în domeniu pentru a lua cele mai obiective decizii de punctare a candidaților, bazându-se astfel și pe alte informații, nu doar pe cele prezentate de candidați.

În premieră, candidații pot depune și documente pentru ca punctajul obținut să fie acordat pe baza unor dovezi efective a capacității profesionale, nu doar prin analiză subiectivă.

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu la data de 16 februarie 2026, ora 16.30, atât în format letric, cât și în format electronic.

Evaluarea candidaților se realizează prin mai multe metode, inclusiv analiza documentelor din dosarul de candidatură, solicitarea și analiza de informații suplimentare în scris, analiza declarației de intenție, verificarea referințelor, verificarea activității anterioare, precum și evaluarea comportamentului candidaților în cadrul interviului, prin raportare la profilul postului și la indicatorii de competență stabiliți.

Concluziile comisiei vor avea la bază inclusiv informațiile publice cuprinse în rapoartele Curții de Conturi, ale Corpului de Control al ministrului mediului și în rapoartele de audit referitoare la activitatea conducerii Romsilva.