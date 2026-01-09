AEP vrea propria lege și revizuirea legii finanțării partidelor politice

177361 – 09012026 – În cadrul unei ședințe care a avut loc în data de 8 ianuarie 2026, conducerea Autorității Electorale Permanente (AEP) a stabilit că principalul său obiectiv pe termen scurt și mediu sunt consolidarea rolului AEP în arhitectura democratică a României.

S-a stabilit inițierea demersurilor pentru modificarea cadrului normativ de organizare și funcționare a Autorității, în vederea clarificării atribuțiilor instituționale și a consolidării capacității administrative. În acest sens, se are în vedere regândirea legii de organizare și funcționare a AEP și promovarea ca act normativ distinct, destinat exclusiv acestui scop.

Totodată, s-a decis realizarea unei analize a legislației aplicabile în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, în scopul identificării unor soluții de îmbunătățire a cadrului legal existent, astfel încât acesta să răspundă mai eficient realităților actuale și să asigure un nivel ridicat de transparență și integritate.

În paralel, va fi elaborat un nou regulament de organizare și funcționare al Autorității Electorale Permanente.

Vor fi constituite grupuri de lucru dedicate fiecărui domeniu, cu mandate clare și calendar de activitate bine definit. Aceste structuri vor asigura coerența și rigoarea procesului de analiză și elaborare a propunerilor.

În același timp, legislația aplicabilă proceselor electorale va fi evaluată și revizuită, cu scopul îmbunătățirii acesteia și al consolidării rolului Autorității Electorale Permanente în administrarea alegerilor.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea calității datelor electorale gestionate de AEP, prin optimizarea fluxurilor de colectare, verificare și actualizare a acestora, astfel încât datele utilizate în procesele electorale să fie complete și precise.

„Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să fie o instituție puternică, credibilă și adaptată provocărilor actuale. Ne propunem să consolidăm cadrul legal și instituțional astfel încât AEP să rămână un garant al corectitudinii proceselor electorale, să funcționeze mai eficient, să asigure tratament egal pentru toate formațiunile politice și să răspundă așteptărilor legitime ale cetățenilor. Deschiderea, claritatea, imparțialitatea și responsabilitatea sunt reperele care vor ghida acest proces”, a declarat Adrian Țuțuianu, președintele AEP.