Alegerea României ca Președinte al Consiliului Executiv al UNDP/UNFPA/UNOPS pentru 2026

177387 – 13012026 – România a fost aleasă Președinte al Consiliului Executiv al UNDP/UNFPA/UNOPS pentru anul 2026. Funcția va fi exercitată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Cornel Feruță, prin decizie consensuală, în reuniunea Consiliului Executiv din 12 ianuarie a.c. România a exercitat în perioada 2024-2025 funcția de Vicepreședinte al Consiliului Executiv al UNDP/UNFPA/UNOPS, iar confirmarea pentru funcția de Președinte al Consiliului Executiv reflectă aprecierea statelor membre ONU pentru activitatea și contribuția României la organism (2024-2026).

Asumarea acestei poziții corespunde unui moment deosebit de important pentru conturarea viitorului celor trei entități, pe fondul aprofundării, în 2026, a propunerilor de reformă cuprinzătoare a sistemului onusian. Ca parte a acestui proces de ansamblu, Președintele Consiliului Executiv va conduce negocierile pe marginea propunerilor Secretarului General al ONU de comasare a unor entități din sistemul ONU.

Această nouă poziție sedimentează profilul solid al României în sistemul onusian și consolidează imaginea de actor credibil și implicat în promovarea multilateralismului eficient. Actuala poziție se adaugă unei alte poziții importante deținute de România în sistemul ONU, respectiv co-președinția Grupului de Lucru Interguvernamental pentru Revitalizarea și Consolidarea Activității Adunării Generale ONU, pentru al treilea an consecutiv, proces esențial al agendei de reforme a sistemului ONU.

„Exact în momentul în care lumea are nevoie de soluțiile și de cadrul de dialog ale multilateralismului, sunt puse sub semnul întrebării chiar resursele necesare performanței sale. Noi, România, din anii noștri de tranziție și din lecțiile pe care le-am învățat în partea noastră de lume, putem contribui cu un echilibru între reformă și continuitate – un rol validat prin desemnarea noastră pentru mandatul de Președinte al Consiliului Executiv al agențiilor de dezvoltare. Echipa noastră de diplomați de la New York, condusă de ambasadorul Cornel Feruță, a dovedit că este pregătită pentru această responsabilitate și vom continua să lucrăm împreună” a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.

Consiliul Executiv al UNDP/ UNOPS/UNFPA este format din 36 state membre, reprezentative pentru toate regiunile geografice ale lumii, alese pentru un mandat de trei ani. România este membru din 2024, după o candidatură împotriva Rusiei în 2023.

Cu un buget de 23,8 miliarde de dolari, prevăzuți pentru perioada 2026-2029, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă o parte integrantă a familiei extinse a Națiunilor Unite, fiind principala Agenție cu mandat în Dezvoltare. PNUD își propune să contribuie decisiv la combaterea sărăciei, la reducerea inegalităților, la construirea unei societăți democratice, prin consolidarea statului de drept și a instituțiilor acestuia. PNUD mizează pe o schimbare majoră în îmbunătățirea condițiilor de trai pentru oameni, derulând proiecte în 170 de țari și teritorii.

Cu un buget de 4,8 miliarde de dolari, prevăzuți pentru perioada 2026-2029, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) își propune să gestioneze eficient provocările legate de îmbătrânirea populației, prin identificarea de formule menite să sprijine guvernele să planifice nevoile populației, precum și să contribuie la eradicarea violenței bazate pe gen și a practicilor dăunătoare, cu protejarea femeilor, în 150 de țări și teritorii.

Biroul ONU pentru Proiecte Speciale (UNOPS), care implementează proiecte în 188 de țari, și dispunând de un buget estimat de 3 miliarde de dolari, reprezintă o resursă centrală pentru sistemul ONU și partenerii săi, oferind servicii de management de proiect, dezvoltare a infrastructurii și achiziții pentru a extinde capacitatea de implementare a proiectelor vizând promovarea păcii, acordarea de ajutor umanitar și promovarea eforturilor de dezvoltare, contribuind la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).