Alpinistul român Adrian Ahrițculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica

Alpinistul Adrian Ahriţculesei, în vârstă de 42 de ani, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, a plecat în Antarctica la sfârșitul anului trecut.

Adrian Ahriţculesei a ajuns noaptea trecută pe Mount Vinson, de 4.892 metri, cel mai înalt vârf din Antarctica. El face această ascensiune în cadrul Circuitului ‘Seven Summits’ în care şi-a propus să urce pe cei mai înalţi şapte munţi din lume.

Acesta este cel de-al şaselea vârf cucerit de sportivul din Petroșani în Circuitul ‘Seven Summits’ și îi mai rămâne de făcut doar cel mai înalt vârf din America de Nord, Mount McKinley (6.194 metri), care se află în Alaska.

El a încercat o ascensiune pe McKinley în vara anului trecut, însă a fost nevoit să se întoarcă la tabăra de bază din cauza condițiilor meteo deosebit de dificile.sursa: Romania-actualitati.ro