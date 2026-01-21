Ambiții la început de an

177458 – 22012026 – Creșterea economică este prognozată la aproximativ 1%, a anunțat ministrul finanțelor.

Ținta de deficit bugetar pentru 2026 rămâne 6% din PIB, iar creșterea economică este prognozată la aproximativ 1%, a anunțat marți ministrul de finanțe, Alexandru Nazare.

El a precizat că în coaliție a fost agreat un calendar pentru adoptarea bugetului.

”Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investițiilor. Proiectăm peste 10 miliarde de euro numai în zona de PNRR. Foarte important este să transpunem aceste proiecții în cheltuială efectivă și să accelerăm ritmul cheltuielilor pe fiecare ordonator de credite în parte. Proiecția de creștere este în jur de 1% pentru 2026.

PIB-ul prognozat este în jur de 2.045 de miliarde. În privința țintei de deficit, aceasta este spre 6%, este în discuție.

După ce continuăm și închidem toate discuțiile cu coordonatorii, dar și cu Comisia, vom avea o țintă de deficit finală, dar ea va fi în liniile anunțate anterior”, a precizat Nazare.