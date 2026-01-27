Ambiții, mediere, bani, amenințări, referendumuri

177511 – 27012026 – Președintele României, Nicușor Dan, încearcă să medieze conflictul din coaliția de guvernare pe tema pachetului III de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Nicușor Dan va discuta cu fiecare lider de partid în parte, încercând să ajungă la un numitor comun, după ce mesajul său public a fost că ”fără PSD nu se poate”. Luni, înaintea ședinței coaliției, a avut loc o discuție cu președintele PNL Ilie Bolojan, iar astăzi, potrivit Antena 3 CNN, ar urma să se întâlnească cu liderul PSD Sorin Grindeanu. În spațiul public a apărut și informația potrivit căreia Nicușor Dan ar refuza să promulge Bugetul de Stat pentru 2026 dacă nu va fi luat în calcul și referendumul de la București privind realocările sumelor între sectoare și Capitală. Numai că referendumul respectiv nu este lege și este puțin probabil ca acesta să fie discutat în Parlament până la finele lunii februarie, când se preconizează că Parlamentul va vota Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale pentru 2026. De asemenea, o astfel de ”amenințare” reprezintă doar n joc politic având în vedere că președintele României poate refuza o singură dată să promulge o lege. După cum se știe, la alegerile locale din 2024, la inițiativa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, în afară de referendumul privind realozarea unor sume de bani de la primăriile de sector către Capitală, a fost votat și referendumul privind implicarea Primăriei în combaterea consumului de droguri din unitățile de învățămând. Despre acest referendum nu mai spune nimeni, nimic.

