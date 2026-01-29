Amestecături politice. A fost informat președintele?

177539 – 29012026 – Procurorii DNA au prins în flagrant delict o avocată, care ar fi promis, în schimbul unor sume de bani, intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern, anunță Gândul. Este vorba despre Adriana (Ada) Georgescu, membru PNL. În același dosar procurorii l-au prins și pe Gheorghe Iscru, care se recomanda „general SIE”. Promisiunile făcute de avocata PNL se refereau la „rezolvarea” unor dosare penale aflate pe rolul DNA, Tribunalului București sau pentru finalizarea unor contracte și angajări în companii naționale din subordinea Guvernului. Avocata ar fi lăsat să se creadă că are influență și asupra unor angajați din Administrația Prezidențială.

Cum s-ar fi desfășurat traficul de influență în ultimele luni din 2025: sume de bani și promisiuni de intervenții

Potrivit unor surse judiciare, în perioada octombrie – decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi pretins lui Paul Jean Tucan, implicat în mai multe dosare penale (Portul Constanța, EPPO) și fost șef al PNL Năvodari, sume de 4.000 de euro și 5.000 de lei, lăsând să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, are influență asupra unor magistrați și ar fi promis că va determina influențarea unor soluții (favorabile) în 2 dosare penale – unul aflat în instrumentarea DNA și altul pe rolul Tribunalului București în care Tucan este inculpat.

Pe 2 octombrie 2025, avocata i-ar fi cerut lui Tucan suma de 5.000 de euro, care a fost remisă (suma de 4.000 de euro în data de 06.10.2025 și suma de 5.000 lei, echivalent a 1.000 euro, în data de 24.10.2025), lăsând să se creadă că, prin intermediul unor persoane cu funcții importante în cadrul Administrației Prezidențiale și, respectiv, Guvernului României, are influență asupra unor magistrați, promițându-i lui Tucan că va determina soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.

Pe 21 noiembrie 2025, Adriana Georgescu i-ar fi solicitat lui Paul Tucan o altă sumă cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000. de euro pentru campania electorală a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, are influență asupra unor magistrați și promițându-i lui Tucan că va determina efectuarea de către magistrați a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care Tucan era inculpat.

Sursa citată mai menționează că procurorii cred că Adriana Georgescu a mai solicitat bani și în perioada 5-6 noiembrie 2025, când a lăsat să se creadă că, prin intermediul lui Dragoș Sprânceană, are influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii și ar fi promis că îl va determina pe acesta din urmă să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de Paul Tucan în cadrul CN APM SA, precum și pentru a facilita angajarea unui om apropiat lui Tucan într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale.

În paralel, procurorii cred că avocata liberală l-ar fi sprijinit și pe Gheorghe Iscru să pretindă de la Tucan suma totală de 500.000 de euro lăsând să se creadă că are influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului șef al D.N.A., pentru a-i determina să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale (una dintre cauze aflându-se în instrumentare la D.N.A., iar cealaltă, pe rolul Tribunalului București) în care Tucan avea calitatea de inculpat.

În ultima săptămână, înțelegerea infracțională a presupus remiterea sumei de 120.000 de euro, iar miercuri a fost luată și ultima tranșă 60.000 de euro.

Împotriva avocatei Adriana Georgescu a fost pusă în mișcare urmărirea penală pentru trafic de influență în formă continuată și complicitate la trafic de influență. În aceeași situație se află și Gheorghe Iscru, anchetat pentru trafic de influență.

Procurorii dețin mai multe înregistrări ambientale și filaje în dosar, mai afirmă sursa citată.

După acțiunile în flagrant și percheziții, Adriana Georgescu, Gheorghe Iscru și Jean-Paul Tucan au fost audiați de procurorii DNA.

Gândul mai menționează că avocata Adriana Georgescu este membru PNL Sector 1 și este apropiată de fostul premier și președinte al PNL, Ludovic Orban, fost consilier prezidențial.

Datele publice arată că avocata Adriana Georgescu a fost de-a lungul timpului director juridic la CNADNR, director juridic și de resurse umane la ministerul Economiei, consilier personal al Ministrului Transporturilor (iunie 2014 – septembrie 2014) în mandatul lui Ioan Rus, consilier local la Primăria Sectorului 1 (2019) și consilier al secretarului de stat Dragoș Preda la Ministerul Transporturilor (iulie 2022).

De menționat că Paul Tucan a fost unul dintre membrii reprezentativi ai ALDE Constanța și că înainte de anul 2000 a fost implicat în mai multe dosare.

Adriana Georgescu a fost și secretar general adjunct al organizației PNL S1, iar în 2020 (în mandatul lui Ludovic Orban) a candidat pentru Camera Deputaților.

De-a lungul timpului, avocata și-a postat pe rețelele de socializare fotografii cu mulți lideri ai PNL dar și cu președintele Nicușor Dan. Spre finalul anului trecut, majoritatea postărilor sunt despre Ciprian Ciucu (atunci candidat pentru Primăria Capitalei) și președintele Nicușor Dan.

După publicarea acestor informații, miercuri seara, la postul de televiziune B1TV, primarul municipiului Slatina, Mario Demezzo, a declarat că Adriana Georgescu a avut o relație foarte apropiată cu Ludovic Orban. Edilul a spus că informația o știe chiar de la avocată, din perioada în care și el era membru al PNL Sector 1. Invitat să-și spună punctul de vedere, Ludovic Orban a negat cu vehemență informația, făcând precizarea că dacă ar fi fost atât de apropiată, ”Ada Georgescu” l-ar fi urmat în Forța Dreptei. Interesant este că Orban părăsit, ”fără explicații”, Palatul Cotroceni exact în perioada monitorizată de procurori. Să fie doar o simplă coincidență sau președintele a fost informat în legătură cu posibilele vulnerabilități din anturajul său?

PNL Sector 1 a anunțat că Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne, imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție pe această temă

Filiala liberală mai precizează că Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1 și nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei, iar ”menționarea unor astfel de funcții în articolele apărute în presă este eronată și nu reflectă realitatea obiectivă”.