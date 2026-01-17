Angajament comun pentru securitate și integrarea europeană a Republicii Moldova

177431 – 17012026 – În perioada 14–16 ianuarie 2026, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația omologului moldovean, Ghenadie Cojocaru.

Agenda vizitei a inclus și întrevederi cu ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova, Anca Dragu, consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională și apărare, Stanislav Secrieru, președintele comisiei pentru securitate din Parlament, Lilian Carp și șeful Oficiului de Legătură NATO la Chișinău, Michaela Guerard-Simak.

Discuțiile au vizat consolidarea dialogului politico-militar, aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității, coordonarea pe agenda europeană și euroatlantică, precum și evoluțiile de securitate din regiune. Totodată, au fost abordate teme privind reziliența instituțională, securitatea economică și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. De asemenea, delegația română a subliniat importanța securității pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova la discuțiile avute la Banca Națională a Moldovei.

Dincolo de formatele oficiale și de agenda instituțională, relația România–Republica Moldova rămâne una construită pe încredere, angajament și un dialog firesc între parteneri care împărtășesc nu doar interese strategice, ci și o responsabilitate comună pentru viitorul regiunii. Cooperarea bilaterală este una activă, practică și orientată spre rezultate, în care sprijinul se traduce în acțiuni concrete.

Vizita reconfirmă angajamentul părții române pentru parteneriatul strategic cu Republica Moldova, în spiritul valorilor comune și al cooperării strânse pentru stabilitate și securitate regională.