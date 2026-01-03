ANM: Precipitațiile și ninsorile continuă în toată țara până luni seara

177343 – 03012026 – Zeci de localități au rămas fără curent electric în urma codului portocaliu de ninsori, care a afectat o parte din România până în această dimineață la ora 10:00. Peste 60 de localități se aflau în această situație în județul Mureș, însumând circa 13.700 de consumatorii. Tot acolo, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea mai multor copaci căzuți în Târgu Mureș, Sighișoara și Târnăveni.

În județe se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale și județene.

Situații similare sunt și în alte județe, în special din jumătatea de nord al țării, precum Harghita, Hunedoara, Alba, Maramureș.

Cod galben de ninsori

De sâmbătă seară va intra în vigoare un cod galben care anunță precipitații, mai ales ninsori, în sud-vestul țării.

Precipitații vor fi de altfel în toată țara până luni seara, conform unei informări meteo .

”Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă pentru intervalul 3-5 ianuarie, interval în care așteptăm precipitații în cea mai mare parte a țării, precipitații mai ales sub formă de ploi în sudul și sud-vestul țării, în zona de câmpie, iar în rest, precipitații mixte și mai ales ninsori în zonele deluroase și montane. Ne așteptăm să se depună stradă zăpadă de 5 până la 50 cm, mai ales în zonele de deal și de munte. De la ora 22:00 din această seară, așteptăm ca în partea de sud-vest a țării ninsorile să devină abundente, practic, în Banat, în sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, în Carpații Meridionali și Occidentali, ninsorile vor fi însemnate cantitativ, iar în zonele joase de relief din Banat, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei sau sudul Transilvaniei strat de zăpadă de 10-25 cm. În ceea ce privește regimul termic, diferențe mari între Transilvania și partea de sud-vest a țării, în Transilvania va fi vreme de iarnă și sub aspect termic, cu temperaturi ziua de numai 0-1 grad, iar în sud-est, în Dobrogea respectiv, temperaturi de primăvară, ce ajung şi la 13-14 grade”, a declarat Mihai Huștiu de la ANM. Sursa:Romania-actualitati