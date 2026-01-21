Apel al Prefecturii Ilfov

177461 – 22012026 – Autoritățile locale, alături de Poliție și Jandarmerie, vor monitoriza și restricționa accesul pe suprafețele de apă înghețate, în urma unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de marți.

Accesul pe lacurile înghețate este interzis, deoarece, din cauza temperaturilor fluctuante, pe lacurile din județ s-a format un strat de gheață instabil, care poate pune în pericol viața oamenilor, anunță Prefectura Ilfov.

Reprezentanții Prefecturii au făcut apel la oameni să respecte măsurile dispuse și să evite deplasarea pe lacuri.