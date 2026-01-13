Apele Române: Două barje cu îngrășăminte agricole scufundate pe Dunăre

177389 – 13012026 – În urma scufundării a două barje încărcate cu îngrășăminte agricole pe Dunăre, monitorizarea continuă arată că nu există modificări semnificative ale indicatorilor de calitate a apei și nu s-a semnalat mortalitate piscicolă, iar captările de apă din aval, aflate la peste 100 km, nu sunt afectate. Chiar și în aceste condiții, toți utilizatorii de apă sunt anunțați în cazul în care analizele de laborator vor releva modificări ale parametrilor de calitate a apei.

În data de 9 ianuarie, autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat faptul că o barjă de transport marfă, eșuată anterior pe un banc de nisip, în afara rutei principale de navigație, a început să se scufunde. Aceasta era încărcată cu fertilizator agricol pe bază de azotat de amoniu. În aceeași zi, în aval, la Giurgiu, a fost semnalată o a doua barjă, încărcată cu clorură de potasiu, aflată într-o situație similară. Ambele nave transportau îngrășăminte agricole uzuale, nu substanțe toxice industriale.

Intervenția autorităților a fost imediată. În data de 9 ianuarie, reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” și ai Gărzii Naționale de Mediu s-au deplasat la fața locului, iar în dimineața zilei imediat următoare au prelevat probe de apă din mai multe secțiuni ale fluviului, atât din amonte, cât și în dreptul navelor, precum și în aval, inclusiv la aproximativ 10 kilometri distanță. Au fost analizați indicatorii fizico-chimici specifici acestui tip de poluanți: ph, conductivitate electrică, amoniu, nitrați, nitriți, fosfați, calciu, magneziu, cloruri și potasiu.

Astăzi, 13 ianuarie, rezultatele analizelor au relevat o modificare a concentrației de amoniu, în secțiunea navei de la Zimnicea, însă această concentrație se diluează complet după o distanță de câțiva km, ca urmare a fenomenelor naturale de diluție și dispersie. Astfel, calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată.

Până astăzi nu s-au semnalat depășiri ale indicatorilor de calitate, iar debitele Dunării permit o diluție suficientă, astfel încât calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată.

Captările de apă pentru potabilizare sunt situate la peste 100 de kilometri în aval, în zona Chiciu, județul Călărași. Nu este înregistrată și nu a fost semnalată mortalitate piscicolă pe sectoarele monitorizate.

Echipele Administrației Naționale ”Apele Române” – Administrația Bazinală de apă Argeș-Vedea – prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman și Giurgiu monitorizează zilnic calitatea apei în trei puncte (în amonte, în aval și în zona navelor) pentru cele două nave scufundate.

În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos coordonează procedura de ranfluare – operațiunea tehnică prin care o navă eșuată sau scufundată este readusă la suprafață, prin etanșarea avariilor, evacuarea apei din interior și utilizarea sistemelor speciale de ridicare. În situația în care epava nu poate fi ranfluată în condiții de siguranță, aceasta va fi tăiată controlat la fața locului și transportată către un șantier naval.

Conform legislației în vigoare, poluatorul are obligația de a anunța producerea poluării, de a asigura măsurile necesare pentru depoluarea zonei și de a suporta integral costurile aferente intervențiilor, depoluării și readucerii zonei la stadiul inițial. Toate intervențiile sunt verificate și avizate de autoritățile responsabile.