Atenţionări Cod galben de ger și viscol în mai multe zone din ţară, până marți

177367 – 09012026 – Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenţionări Cod galben de vreme rea, valabile până luni dimineaţa în mai multe zone din ţară.

Judeţele vizate de această atenţionare sunt: Suceava, Neamţ, Bacău, Harghita, Covasna, Vrancea, Buzău, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea.

În intervalul 9 ianuarie, ora 20:00 – 10 ianuarie, ora 20:00, va fi Cod galben de ger în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei. În aceste zone (judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Harghita) se vor înregistra temperaturi minime deosebit de scăzute, ce se vor situa în general între -14 şi -10 grade. În judeţele din nordul Moldovei, gerul va persista şi pe parcursul zilei de sâmbătă, astfel că temperaturile maxime vor fi în jurul a -10 grade.

Un alt Cod galben de vreme deosebit de rece va fi valabil în perioada 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00, în peste jumătate din ţară, respectiv în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte.

Vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 şi -3 grade, cu ger persistent şi peste zi, izolat în nord şi centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 şi -6 grade.

Meteorologii prognozează o vreme geroasă şi pentru Municipiul Bucureşti, cu cer variabil, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi temperaturi scăzute, până marţi dimineaţa.

Astfel, până pe 10 ianuarie, ora 8:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineaţă va creşte probabilitatea pentru precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -2 şi zero grade.

De sâmbătă dimineaţa până duminică, la ora 8:00, cerul va fi mai mult noros şi, temporar, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, urmând să se depună strat de zăpadă, mai ales noaptea, în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, în timp ce minima va oscila între -5 şi -4 grade.

De asemenea, în intervalul 11 ianuarie, ora 8:00 – 12 ianuarie, ora 8:00, vremea va deveni deosebit de rece în Bucureşti, cerul va fi noros şi va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi ajunge la cel mult -2 grade, iar cea minimă la -5 grade.

Totodată, între 12 ianuarie, ora 80:00, şi 13 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, iar cerul va fi variabil şi vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se va situa în jurul valorii de -1 grad, în timp ce minima va fi ajunge la -10 grade.