177533 – 29012026 – Grupul de lucru la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităților administrației publice locale a continuat consultările pentru pregătirea bugetului pentru 2026.

La ședința condusă de vicepremierul Tánczos Barna, desfășurată la sediul Guvernului, au participat Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, precum și primari, viceprimari și reprezentanți ai celor șase sectoare ale Capitalei, alături de reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Scopul reuniunii a fost exclusiv realizarea unei sinteze privind situațiile financiare ale Primăriei Generale și ale sectoarelor, prezentarea punctelor de vedere referitoare la necesarul de finanțare, precum și modul de repartizare a veniturilor din impozitul pe venit și a mecanismelor de echilibrare din TVA.

„Căutăm soluții pentru ca Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării și să ne asigurăm că avem un buget național echilibrat prin continuarea consolidării fiscal-bugetare. Am realizat un tablou de bord privind situația la nivelul Capitalei, am stabilit ca discuțiile în acest format să continue săptămâna viitoare, cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, pe baza propunerilor concrete venite din partea PMB și a celor șase sectoare. Totodată, grupul de lucru la nivelul coaliției de guvernare va continua consultările pentru pregătirea bugetului pentru 2026, iar deciziile privind repartizarea impozitelor și echilibrarea bugetelor locale vor fi luate după realizarea analizelor necesare și un dialog cu structurile asociative ale autorităților publice locale”, a transmis după ședință vicepremierul Tánczos Barna.

Așa cum am anunțat, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, dorește să fie pus în practică, măcar ca principiu, referendumul din 2024 prin care municipalității să-I fie allocate sum mai mari decât sectoarelor. De la preluarea mandatului, Ciucu a spus în mod repetat că primăria este în pragul falimentului, neavând bani decât pentru salarii. Primarii de sector nu sunt de acord cu aceste realocări de fonduri și, oricum, ele nu pot fi puse în practică decât în urma unei legi adoptată de Parlament, cee ace e puțin probabil să se întâmple până la adoptarea Bugetului de Stat. Până una-alta, pentru a salva din situație, ciucu va propune Consiliului General majorarea prețului biletelor la transportul în comnu și majorarea unor taxe considerate pre amici în raport cu piața. O altă idee a lui Ciucu este ca PMB să primească o parte din taxele și impozitele locale încasate de sectoare.