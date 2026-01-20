Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele!

Nu lăsați atacatorii să profite de încrederea Dvs.!

177451 – 20012026 – Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX, avertizrază DNSC. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Recomandări:

Nu completați niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

Verificați întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.

Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

Acolo unde este posibil, activați autentificarea cu doi factori (2FA).

Raportați fraudele la 1911 sau completează formularul pe pnrisc.dnsc.ro

Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsați atacatorii să profite de încrederea Dvs.