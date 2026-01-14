Aviz Formal de la OCDE pentru România în problemele de mediu

177390 – 14012026 – La o săptămână după obținerea Avizului Formal aferent Comitetului pentru Chimicale și Biotehnologie, România a primit miercur, 13 ianuarie, și Avizul Formal al Comitetului OCDE pentru Politicile de Mediu, acesta fiind cel de-al 19 dosar din cele 25 pe care țara noastră trebuie să le parcurgă.

Secretarul de stat în MAE, Luca Niculescu, precizează într-o postare pe Facebook, că ”acesta este unul dintre cele mai complexe comitete din tot procesul, pentru că aproape o treime din standardele pe care trebuie să le atingem pentru a adera țin de mediu”.

Pentru a obține acest aviz, experții din cadrul Ministerului Mediului, ca punct focal național, în colaborare cu specialiștii altor ministere și instituții (Ministerul Dezvoltării, MAE, MAI, MIPE, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Garda Națională de Mediu, Garda Forestieră Națională, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Administrația Fondului pentru Mediu și Agenția Națională pentru Achiziții Publice), au făcut pași înainte pentru protejarea și gestionarea durabilă a zonei costiere, întărirea Gărzii Naționale de Mediu și a Gărzii Forestiere, realizarea unui sistem modern, digitalizat și verificabil pentru gestionarea deșeurilor, dezvoltarea achizițiilor publice verzi, promovarea energiilor regenerabile pentru încălzire, reguli mai clare și controale mai ferme pentru transporturile de deșeuri, mai multă transparență și acces public la informațiile de mediu.

România se aliniază, astfel, la cele mai bune standarde ale Organizației privind politicile de mediu și managementul deșeurilor. Măsurile concrete adoptate de România în implementarea Planurilor de acțiune pentru alinierea legislației și politicilor naționale la standardele OCDE au avut în vedere modernizarea cadrului normativ, a instrumentarului de politici publice și pentru consolidarea capacității administrative a autorităților competente și a colaborării interinstituționale.

Până la finalul anului 2025, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 19 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie și Politici de Mediu.

România își propune aderarea la OCDE pe parcursul anului 2026.