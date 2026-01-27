Bărbat arestat preventiv pentru trafic internațional de droguri de risc, depistat în PTF Albița

177518 – 27012026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui, au descoperit în autoturismul unui bărbat, ascunsă într-o borsetă, cantitatea de peste 100 de grame de MUSCIMOL, drog de risc. În urma acestei activități, bărbatul a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept.

La data de 26 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus reținerea unui inculpat (cu dublă cetățenie, moldovenească și română), în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept.

Măsura a fost luată după ce, acesta a fost prins în flagrant de către polițiștii de frontieră, în P.T.F. Albița, pe sensul de intrare din Republica Moldova, în timp ce deținea în autoturismul cu care se deplasa, ascunsă într-o borsetă, cantitatea de peste 100 grame MUSCIMOL ( drog de risc).

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui.