Blocaj la trecerile de frontieră cu Serbia

177484 – 23012026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre sau dinspre Serbia asupra faptului că sunt anunțate acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest pentru o perioadă de șapte zile, începând cu data de 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00.

Transportul rutier de marfă la toate punctele de trecere a frontierei din Serbia va fi suspendat, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire, cu excepția vehiculelelor care transportă medicamente, animale vii, muniție și explozivi.

Deși nu sunt anunțate acțiuni de obstrucționare a circulației altor tipuri de vehicule în afara celor de transport marfă, MAE atenționează asupra posibilității apariției perturbărilor majore în traficul rutier, pentru toate tipurile de vehicule, în punctele de trecere a frontierei sârbe cu statele vecine, precum și în proximitatea acestora.

Pot fi afectate următoarele puncte de trecere a frontierei:

Frontieră Serbia – România: Đerdap (Porțile de Fier I), Srpska Crnja – Jimbolia, Vatin – Moravița;

Frontiera Serbia – Croația: Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg;

Frontiera Serbia – Ungaria: Kelebija, Horgoš;

Frontiera Serbia – Bulgaria: Gradina, Vrška Čuka, Strezimirovci;

Frontieră Serbia – Macedonia de Nord: Preševo;

Frontiera cu Kosovo (zonă administrativă): trecere administrativă Kosovo/Metohia.

MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele de frontieră menționate, să își reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului, să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine și să își asigure rezerve de combustibil, apă și alimente, în cazul tranzitului rutier.

În eventualitatea unei situații de urgență pe teritoriul Republicii Serbia, cetățenii români sunt sfătuiți să apeleze următoarele numere de urgență locale: +381-11192 (Poliție), +381-11193 (Pompieri), +381-11194 (Serviciul de Ambulanță), precum și +381-111987 (Asistență Auto).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad: +381 113 670 361 și +381 113 670 798, apelurile fiind redirecționate către Centrul De Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârșeț: +381 644 584 833 și al Consulatului General al României la Zajecar: +381 692 799 650.