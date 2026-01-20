Bolojan vrea să cheme Parlamentul din vacanță, pe 29 ianuarie

177452 – 20012026 – Guvernul își va asuma, încă o dată, răspunderea în fața Parlamentului, în data de 29 ianuarie 2026, pentru un nou pachet de măsuri de austeritate. Așadar, parlamentarii vor fi chemați din vacanță, într-o sesiune extraordinară, cu trei zile înainte de începerea sesiunii de primăvară.

Noul pachet de măsuri convenit în ședința de luni a coaliției va cuprinde, așa cum își dorește prim-ministrul Ilie Bolojan, tăieri de salarii și reduceri de posturi. Chiar dacă PSD este de acord cu aceste măsuri, social-democrații au spus încă o dată că nu vor vota acest pachet dacă nu va fi însoțit și de unul privind relansarea economică.

În PSD se vorbește tot mai mult de o nouă formulă de guvernare, mai restrânsă, cu un nou premier, tot liberal, dar fără USR. Acestea au fost mesajele date ieri atât de președintele Sorin Grindeanu, cât și de secretarul general Claudiu Manda. O altă voce vehementă împotriva premierului este Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, președinte al Asociației Municipiilor din România, care a atras de mai multe ori atenția că în pofida faptului că au fost majorate substanțial taxele și impozitele locale, bugetele locale ar urma să rămână fără sume consistente, pentru că Guvernul intenționează să reducă cotele care revin administrației locale din impozitul pe venit și din TVA, deși acestea sunt prevăzute prin lege.

PSD ar urma să propună o nouă echipă guvernamentală după ce în cadrul partidului se va termina evaluarea acestui cabinet și după adoptarea bugetului de stat.

Tot în cadrul coaliției s-a stabilit formarea unei echipe care să sanalizeze nodul în care impozitul pe venit pentru UAT-uri va fi repartizat. Din acest comitet ar urma să facă parte câte un reprezentant al fiecărui partid și al minorităților naționale.