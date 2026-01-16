CCR amână pentru 11 februarie dezbaterea legii pensiilor magistraților

177428 – 16012026 – Judecătorii Curții Constituționale au decis, vineri, să amâne din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților, de data aceasta până pe 11 februarie.

Ieri,Înalta Curte a trimis CCR o expertiză privind impactul acestei măsuri. Documentul fusese cerut de cei patru judecători care au refuzat să participe la ultimele şedinţe CCR.

“Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, anunță CCR printr-un comunicat de presă.