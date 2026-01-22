Cercetare sociologică:  „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”

177478 – 22012026 – Joi, 22 decembrie, la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (Palatul CCIB), a avut loc în prezența a numeroși experți din domeniul medical, reprezentanți ai societății civile și decidenți, lansarea studiului „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor”. Sondajul, realizat de INSCOP Research la comanda Asociației Școlilor Particulare și cu suportul științific al Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății a urmărit să surprindă modul în care este percepută vaccinarea antigripală, aspectele care generează reticență și așteptările față de autorități și sistemul medical. Rezultatele își propun să contribuie la o dezbatere necesară despre prevenție și priorități în domeniul sănătății pediatrice, în condițiile în care lipsa de informare și neîncrederea continuă să influențeze deciziile părinților și bunicilor, cu efecte directe asupra sănătății copiilor și a comunităților, în general.

Datele au fost culese în perioada 3 – 23 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1006 de persoane, cu o eroare maximă a datelor de ± 3.1%. Datele sunt reprezentative pentru populația țintă formată din părinții din România care au copii cu vârsta de 2-18 ani și bunicii din România care au nepoți cu vârsta de 2-18 ani.



Întrebări aplicate atât părinților cât și bunicilor care au unul sau mai mulți copii sau nepoți cu vârsta de 2-18 ani:

Frecvență îmbolnăvire de gripă

Întrebați cât de des consideră că se îmbolnăvesc copii de gripă în fiecare iarnă, 9.2% dintre respondenți (8.9% dintre părinți, 9.6% dintre bunici) spun că foarte des, 31.8% (30.8% dintre părinți, 32.4% dintre bunici) destul de des, 31.1% (31.1% dintre părinți, 30.6% dintre bunici) destul de rar, iar 25.3% (27.7% dintre părinți, 23.2% dintre bunici) foarte rar sau deloc. 2.4% dintre cei chestionați nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Îmbolnăvire de gripă în ultimul an

36.2% (35.5% dintre părinți, 38.6% dintre bunici) din participanții la sondaj declară că nepoții sau copiii lor s-au îmbolnăvit de gripă în ultimul an. 61.7% (63.9% dintre părinți, 57% dintre bunici) spun că nu s-au îmbolnăvit. 2.2% dintre cei intervievați nu știu.

Percepție asupra pericolului gripei la copii

19.7% dintre cei intervievați (17.5% dintre părinți, 24.2% dintre bunici) consideră că gripa sezonieră este foarte periculoasă la copii. 56.2% (55.4% dintre părinți, 55.2% dintre bunici) sunt de părere că este oarecum periculoasă, 13% (15.7% dintre părinți, 10% dintre bunici) oarecum nepericuloasă, 7.7% deloc periculoasă (8.9% dintre părinți, 6% dintre bunici). 3.3% dintre cei chestionați nu știu.

Expunere la gripă

47.3% dintre cei chestionați (48.2% dintre părinți, 43.2% dintre bunici) consideră că cei mai expuși la gripă sunt copii mici (între 2 și 6 ani), 13.1% (12.4% dintre părinți, 13.6% dintre bunici) elevii din clasele 1-8, 2.6% (3.3% dintre părinți, 2% dintre bunici) adolescenții, iar 31.5% (31.4% dintre părinți, 33.4% dintre bunici) persoanele vârstnice. 3.5% (3.3% dintre părinți, 4.6% dintre bunici) cred că toate categoriile sunt la fel de expuse. 2% dintre respondenți nu știu.

Transmiterea gripei către familie

21.3% din participanții la sondaj (19.7% dintre părinți, 24.6% dintre bunici) sunt foarte îngrijorați de faptul că un copil bolnav de gripă ar putea transmite boala în familie la adulți (părinți sau bunici). 50.4% (51.9% dintre părinți, 48% dintre bunici) sunt oarecum îngrijorați de acest lucru, 10.8% (11.3% dintre părinți, 10% dintre bunici) oarecum neîngrijorați, iar 16.5% (16.5% dintre părinți, 16% dintre bunici) deloc îngrijorați. 0.8% nu știu, iar 0.1% nu răspund.

Vaccinarea și prevenirea problemelor de sănătate

78.1% dintre respondenți (76.5% dintre părinți, 78.6% dintre bunici) cred că prin vaccinare se pot preveni probleme de sănătate. 15.2% (18.4% dintre părinți, 12.2% dintre bunici) sunt de părerea contrarie. 6.3% nu știu, iar 0.4% nu răspund.

Prevenirea gripei prin vaccin

74.5% din participanții la sondaj (71.1% dintre părinți, 78.6% dintre bunici) sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. 18.3% (21.4% dintre părinți, 14.2% dintre bunici) cred că nu se poate preveni. 7% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Vaccinarea antigripală a copiilor între 2 și 18 ani

39.2% dintre cei chestionați (35.5% dintre părinți, 45.6% dintre bunici) au o părere foarte bună despre vaccinarea antigripală a copiilor cu vârsta între 2 și 18 ani. 41.1% (41.7% dintre părinți, 38.4% dintre bunici) au o părere oarecum bună despre acest lucru, 7.4% (8.8% dintre părinți, 5.8% dintre bunici) au o părere oarecum proastă, iar 7.5% (9.8% dintre părinți, 4.6% dintre bunici) au o părere foarte proastă. 4.2% nu știu și 0.5% nu răspund.

Statusul vaccinării antigripale în rândul adulților

23.1% dintre respondenți (16.3% dintre părinți, 31.2% dintre bunici) declară că sunt vaccinați antigripal în acest moment, în timp ce 76.9% (83.7% dintre părinți, 68.8% dintre bunici) răspund negativ. Nu există non-răspunsuri la această întrebare.

Protejarea persoanelor vulnerabile prin vaccin

75.8% dintre cei intervievați (73.4% dintre părinți, 79% dintre bunici) consideră că vaccinarea antigripală a copiilor ajută la protejarea bunicilor sau altor persoane vulnerabile din familie. 18.2% (20.9% dintre părinți, 14.4% dintre bunici) sunt de părere că nu ajută, iar 6.1% nu știu.

Prevenirea gripei în instituțiile educaționale

69.9% dintre cei intervievați (65.8% dintre părinți, 77% dintre bunici) consideră că prevenirea gripei în creșe, grădinițe, școli, licee este foarte importantă. 22.4% (24.8% dintre părinți, 18.2% dintre bunici) apreciază că este destul de importantă, 4.3% (5.7% dintre părinți, 2.2% dintre bunici) destul de puțin importantă, iar 2.4% (3% dintre părinți, 1.4% dintre bunici) deloc importantă. 0.9% nu știu, iar 0.1% nu răspund.

Vaccinarea antigripală în instituțiile educaționale

Întrebați dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, 52.4% dintre respondenți (44.3% dintre părinți, 63.2% dintre bunici) au ales varianta „cu siguranță, da”, iar 23.3% (26% dintre părinți, 19.8% dintre bunici) „probabil da”. 6% (8.5% dintre părinți, 2.4% dintre bunici) au răspuns „probabil nu”, în timp ce 15.3% (19.5% dintre părinți, 9.6% dintre bunici) – „nu, în niciun caz”. 2.9% nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Surse de informare

68.3% din participanții la studiu (70.3% dintre părinți, 66% dintre bunici) declară că principala sursă din care află de regulă informații despre vaccinare este medicul. 24.7% (19.4% dintre părinți, 30.8% dintre bunici) se informează de la presa TV/radio, 22.3% (26.3% dintre părinți, 16.4% dintre bunici) de pe internet/rețelele sociale, 11.3% (11.2% dintre părinți, 11.2% dintre bunici) de la farmacist/farmacistă, 10.1% (9.3% dintre părinți, 11.6% dintre bunici) de la membrii familiei, 9.6% (9.6% dintre părinți, 9.6% dintre bunici) de la autoritățile sanitare, iar 2.7% (3.1% dintre părinți, 2.4% dintre bunici) de la alte instituții sau persoane. 1.2% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Factorii care influențează decizia de vaccinare antigripală

Întrebați ce i-ar convinge cel mai mult să accepte vaccinarea antigripală la copii, 48.8% dintre cei chestionați (48.2% dintre părinți, 50.8% dintre bunici) precizează recomandarea medicului, 12.8% (15% dintre părinți, 10.4% dintre bunici) – nevoia de a proteja membri ai familiei vulnerabili, 10.9% (11.2% dintre părinți, 10.2% dintre bunici) – campaniile de informare clare, 9.9% (7.4% dintre părinți, 13.2% dintre bunici) – vaccinarea realizată direct în școală, iar 5.8% (4.8% dintre părinți, 7% dintre bunici) – gratuitatea vaccinării. 5.4% aleg alt motiv (7.1% părinți, 2.6% bunici), 5.1% nu știu, iar 1.3% nu răspund.

Afectarea activității școlare

89.1% dintre cei intervievați (86% dintre părinți, 94.2% dintre bunici) consideră că gripa poate afecta serios activitatea la școală (absențe, performanță școlară), în timp ce 9.9% sunt de părerea contrarie (13% dintre părinți, 4.8% dintre bunici). 0.9% nu știu, iar 0.1% nu răspund.

Încredere în vaccinurile antigripale

22.8% din participanții la sondaj (18.5% dintre părinți, 30.4% dintre bunici) declară că au foarte multă încredere în vaccinurile antigripale disponibile în România. 42% au destul de multă încredere (41.7% dintre părinți, 41.6% dintre bunici), 13.2% destul de puțină (14.6% dintre părinți, 10.2% dintre bunici), iar 17.4% foarte puțină (21.1% dintre părinți, 12.6% dintre bunici). 4.6% nu știu și 0.1% nu răspund.

Acord afirmații: utilitatea vaccinării individuale

Întrebați în ce măsură sunt de acord cu enunțul: „Degeaba te vaccinezi dacă cei mai mulți din jur nu o fac”, 32.4% dintre cei chestionați spun că sunt total de acord (26.7% dintre părinți, 41.4% dintre bunici), 18.4% că sunt oarecum de acord (17.7% dintre părinți, 20.4% dintre bunici), în timp ce 12.1% sunt oarecum împotrivă (14.6% dintre părinți, 8% dintre bunici) și 33.2% total împotrivă (37.9% dintre părinți, 25.4% dintre bunici). 3.9% nu știu sau nu răspund.

Acord afirmații: percepția privind gravitatea gripei

22.2% dintre respondenți (17.7% dintre părinți, 29.4% dintre bunici) sunt total de acord cu afirmația „Gripa este o boală banală care trece ușor”, în timp ce 26.3% sunt oarecum de acord (27% dintre părinți, 25% dintre bunici). 19.7% sunt oarecum împotriva acestei afirmații (22.2% dintre părinți, 15% dintre bunici), iar 28.7% sunt total împotrivă (31% dintre părinți, 26.2% dintre bunici). Ponderea non-răspunsurilor este de 3.2%.

Acord afirmații: vulnerabilitatea post-vaccinare

Afirmația „Prin vaccinarea antigripală copii se pot îmbolnăvi mai ușor de alte boli” întrunește acordul total al 23.8% dintre cei chestionați (20.8% dintre părinți, 29% dintre bunici). 14.8% oarecum de acord cu afirmația (14.7% dintre părinți, 15% dintre bunici), 12.6% sunt oarecum împotrivă (14.1% dintre părinți, 9.6% dintre bunici), iar 39.4% sunt total împotrivă (43.7% dintre părinți, 33% dintre bunici). 9.4% nu știu sau nu răspund.

Acord afirmații: reacții adverse grave la copii

Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația: „Vaccinurile antigripale pot provoca reacții adverse grave la copii”, 29% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord (31.7% dintre părinți, 25.2% dintre bunici), 28% sunt oarecum de acord (27.2% dintre părinți, 29.2% dintre bunici), în timp ce 14.8% sunt oarecum împotrivă (16.1% dintre părinți, 12% dintre bunici) și 17.8% total împotrivă (17% dintre părinți, 20.2% dintre bunici). Ponderea non-răspunsurilor este de 10.4%.

Acord afirmații: posibilitatea îmbolnăvirii după vaccinare

45.2% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Copiii vaccinați pot face oricum gripă” (48.8% dintre părinți, 41.6% dintre bunici), în timp ce 32.7% sunt oarecum de acord (33.4% dintre părinți, 31.4% dintre bunici). 8.5% sunt oarecum împotrivă (7.6% dintre părinți, 8.8% dintre bunici), iar 8.4% sunt total împotrivă (6.4% dintre părinți, 11.6% dintre bunici). 5.2% nu știu sau nu răspund.

Acord afirmații: necesitatea vaccinării la copiii sănătoși

Afirmația „Copiii sănătoși nu au nevoie de vaccin antigripal” întrunește acordul total al 30.5% din participanții la sondaj (29.1% dintre părinți, 33.4% dintre bunici). 16.9% oarecum de acord (18% dintre părinți, 15.6% dintre bunici), 14.2% sunt oarecum împotrivă (15.8% dintre părinți, 11% dintre bunici), iar 35.4% sunt total împotrivă (35.1% dintre părinți, 36% dintre bunici). Ponderea non-răspunsurilor este de 3%.

Acord afirmații: prevenirea prin vaccin

Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația: „Vaccinurile pot preveni complicații grave ale gripei”, 58.3% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord (57.3% dintre părinți, 60.8% dintre bunici), 22.6% că sunt oarecum de acord (24.5% dintre părinți, 18.6% dintre bunici), în timp ce 5% sunt oarecum împotriva (5.9% dintre părinți, 3.6% dintre bunici) și 10.1% total împotrivă (9.2% dintre părinți, 11.4% dintre bunici). 4% nu știu sau nu răspund.

Întrebări aplicate doar părinților care au unul sau mai mulți copii cu vârsta de 2-18 ani:

Recomandarea medicului pentru vaccinare

54.3% dintre părinții intervievați declară că au primit în trecut recomandări directe de la un medic pentru vaccinarea copilului împotriva gripei. 44.8% spun că nu, 0.6% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Probabilitatea vaccinării copilului împotriva gripei

40% dintre părinții chestionați spun că este foarte probabil să își vaccineze copilul împotriva gripei în viitor. 22.6% declară că este oarecum probabil, 13% destul de puțin probabil, iar 23.1% foarte puțin sau deloc probabil. 1.1% nu știu, iar 0.1% nu răspund.

Vulnerabilitatea vârstnicilor la îmbolnăvirea de gripă

73% dintre părinții chestionați consideră că persoanele mai în vârstă care interacționează cu copii lor (bunici, membri ai familiei, prieteni) ar putea suferi complicații mai grave dacă s-ar îmbolnăvi de gripă. 23.2% nu cred acest lucru, 3.5% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Intenția de vaccinare antigripală în urma informării

Întrebați cât de probabil ar fi să își vaccineze copilul împotriva gripei în viitor, în situația în care ar avea mai multe informații despre vulnerabilitatea persoanelor vârstnice care interacționează cu aceștia, 47.9% dintre părinți au declarat că ar fi foarte probabil, 22.5% oarecum probabil, 8.5% destul de puțin probabil, iar 19.9% au răspuns că ar fi foarte puțin probabil. 0.8% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Întrebări aplicate doar bunicilor care au unul sau mai mulți nepoți cu vârsta de 2-18 ani:

Frecvența discuțiilor despre copii între părinți și bunici

35.2% dintre bunicii intervievați discută foarte des cu părinții copiilor despre sănătate și vaccinare. 41.2% dintre aceștia discută ocazional, 14.2% rar, în timp ce 9% nu vorbesc niciodată despre acest subiect. 0.2% nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Percepția bunicilor asupra siguranței în contextul vaccinării antigripale a nepoților

78.4% dintre bunicii intervievați își exprimă acordul pentru afirmația: „Dacă nepoții mei ar fi vaccinați împotriva gripei, m-aș simți mai în SIGURANȚĂ deoarece riscul ca și nepoții și eu să contactăm gripa ar fi mai mic”. 13.8% aleg varianta: „Dacă nepoții mei ar fi vaccinați împotriva gripei, m-aș simți mai în NESIGURANȚĂ din cauza faptului că vaccinurile antigripale nu ajută și au efecte secundare”. 7.2% nu știu, iar 0.6% nu răspund.

