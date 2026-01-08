China vrea legi pentru ca AI să nu pună oamenii în pericol

177354 – 08012026 – Beijingul urmează să înăsprească regulile interne pentru inteligența artificială asemănătoare omului, cu un accent puternic pe siguranța utilizatorilor și pe valorile societății.

China continuă planurile de reglementare pentru inteligenţa artificială, inclusiv prin forțarea companiilor AI să se asigure că utilizatorii știu că interacționează cu un bot online.

Conform unei propuneri lansate la sfârșitul anului trecut de Administrația spațiului cibernetic din China, oamenii trebuie informați dacă folosesc un serviciu de AI (servicii interactive antropomorfe) atât atunci când s-au conectat, dar și periodic în timul utilizării serviciului. Conform propunerii, sistemele AI asemănătoare oamenilor, cum ar fi roboții de chat și agenții, ar trebui, de asemenea, să adopte “valori socialiste de bază și să aibă limite pentru a menține securitatea națională”.

Furnizorii ar trebui să aibă capacități de securitate, cum ar fi protecția sănătății mintale, pentru îndrumarea emoțională și să avertizeze cu privier la riscul de dependență și nu ar trebui să utilizeze interacțiuni sociale alternative, să controleze psihologia utilizatorilor și, prin proiectare, să nu aibă ca obiectiv crearea dependenței.

În plus, companiile de inteligență artificială ar trebui să fie supuse unor analize de securitate și să informeze agențiile guvernamentale locale dacă lansează noi instrumente de inteligență artificială asemănătoare omului. Iar chatbot-urilor care au încercat să implice utilizatorii la nivel emoțional li se interzice să genereze orice conținut care ar încuraja sinuciderea sau autovătămarea sau care ar putea fi considerat dăunător sănătății mintale. De asemenea, li s-ar interzice să genereze rezultate legate de jocurile de noroc sau conținut obscen sau violent.

Cercetările au arătat că chatboții AI sunt incredibil de persuasivi și există preocupări tot mai mari cu privire la dependența de tehnologie și capacitatea acesteia de a influența oamenii către acțiuni dăunătoare.

Planurile Chinei s-ar putea schimba, proiectul de propunere poate fi comentat până pe 25 ianuarie 2026. Dar efortul subliniază preocuparea Beijingului de a depăși capacitatea SUA în domeniul AI, inclusiv prin intermediul modelării reglementării globale a AI. Propunerea este, de asemenea, în contrast cu abordarea Washingtonului pentru reglementarea tehnologiei. În ianuarie 2025, președintele Donald Trump anulat o propunere pentru reglementarea industriei AI din perioada Biden.