Ciucu plusează: vrea să ceară cotă parte și din taxele și impozitele colectate de sectoare

177526 – 28012026 – În încercarea de a obține cât mai mulți bani pentru Primăria Capitalei, primarul general Ciprian Ciucu are în vedere nu numai aplicarea, cel puțin la nivelul principiilor, a referendumului din 2024 privind redistribuirea între Capitală și sectoare a sumelor de la Bugetul de Stat, ci și direcționarea unei părți din ceea ce colectează, prin taxe și impozite locale, primăriile de sector. Ciprian Ciucu va avea astăzi după-amiază o întâlnire cu viceprim-ministrul Tanczos Barna, pe tema bugetului pentru Capitală. Ciucu reclamă, din nou (ceea ce nu făcea când era primar de sector), modul în care Guvernul repartizează cotele din impozitul pe profit și modul în care echilibrează bugetele locale. Nu este corect, spune Ciucu, ca primăriile de sector să primească 62%, iar municipalitatea, care asigură marile servicii (transport public, apă-canal, termoficare, sănătate), să primească 32%.

La ultima ședință a coaliției de guvernare la care a participat în calitate de prim-vicepreședinte al PNL, Ciucu a reclamat faptul că ar trebui să găsească înțelegere, atunci când vine vorba de problemele sale, la întreg Consiliul General, așadar inclusiv la PSD. Mulți social-democrați sunt uimiți însă de o astfel de declarație având în vedere replicile anterioare ale lui Ciucu la adresa PSD. Ultima aroganță făcută de Ciucu a fost zilele trecute, într-un interviu la Antena 3 CNN. Întrebat, duminică seară, la Antena 3, dacă în şedinţa coaliţiei Ilie Bolojan i-a reproşat secretarului general al PSD, Claudiu Manda, că l-a făcut lăutar, Ciprian Ciucu a afirmat: ”Nici măcar. Nu îl bagă în seamnă. Diferenţă şi de personalitate, diferenţă de anvergură intelectuală, diferenţă de caracter imensă. Poate să zică… câţi nu sunt aceştia care tot spun diverse lucruri”. La nivelul CGMB liberalii au 8 consilieri.

Tanczos Barna se întâlnește astăzi cu reprezentanți ai primarilor de orașe, aceștia fiind nemulțumiți de modul în care Guvernul intenționează să repartizeze administrațiilor locale cotele din impozitul pe venit și din TVA. Premierul Ilie Bolojan a luat anul trecut din bugetele locale între 15 și 20% din aceste cote, reclamă primarii. Pentru acest an, Bolojan motivează că nu mai sunt necesare sumele alocate până acum, deoarece majorarea taxelor și impozitelor locale aduce bani mai mulți în bugetul primăriilor. Primarii spun însă că un asemenea calcul este incorect întucât eventualele sume colectate în plus nu acoperă nevoile locale, compartiv cu cotele din impozitul pe venit și TVA, care oricum li se cuvin prin lege.