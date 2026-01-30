177552 – 30012026 – Pentru colecţionarii de mărci poștale, fiecare emisiune de timbre cu tematica „Păsări”, constituie un prilej de bucurie și interes.

Venind în întâmpinarea dorinţei filateliștilor din ţară dar și din străinătate, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulaţie vineri, 30 ianuarie a.c., emisiunea de mărci poștale Cocoși, formată din patru timbre, un plic „prima zi”, un bloc filatelic dantelat și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat.

Conceptul emisiunii „Cocoși” îmbină latura artistică – pictura, cu cea știintifică, cu menționarea raselor specifice, astfel:

Pe marca poștală cu valoarea de 5 lei este reprodusă imaginea operei „Cocoș cu găini și pui”, realizată de pictorul olandez Albertus Verhoesen, în anul 1855, iar rasa este Ardennaise.

Rasa Ardennaise este o rasă veche, de talie medie, de origine din Ardeni (Belgia/Franța), fiind la un moment dat (în perioada celui de-al doilea război mondial) practic dispărută, reselecționată ulterior.

Timbrul cu valoarea de 6,50 lei redă imaginea picturii „Păsări de fermă” (cca anul 1827) realizată de John James Audubon. Rasa regăsită aici este Pavlovskaia, cu exemplare albe. Rasa Pavlovskaia, sau „crestată rusească”, exista la data picturii ornitologului american Audubon, și probabil fusese deja adusă și în America. Este o rasă veche, de talie medie, originară din Rusia, rară la ora actuală, cu creasta cocoșului variabilă, uneori „bătută” („trandafir”), alteori de tip obișnuit, alteori înlocuită de o creastă de pene.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 10 lei este prezentată imaginea picturii „Cocoș și găină”, realizată de pictorul finlandez Ferdinand von Wright, în 1867. – Rasa Hamburg.

Rasa Hamburg este o rasă de talie medie, cu creasta variabilă, de origine din Olanda (în pofida numelui), utilizată pentru ouă și de ornament.

Timbrul cu valoarea de 14 lei reproduce opera „O pisică printre cocoși”, realizată de pictorul de origine slovacă (dar care a lucrat mult în Anglia, unde a și murit) Jakob Bogdani, circa 1710.

Sunt redate rase diverse, cocoșul aparținând rasei „Old English Gamefowl”. Rasa „Old English Gamefowl” (vechea rasă combatantă engleză) a fost inițial selecționată pentru luptele de cocoși, acum crescută în scopuri ornamentale. Rasa este destul de variabilă, cu mai multe tipuri standardizate, cu culori vii, diverse și creasta cocoșului adesea foarte mică.

Emisiunea este disponibilă de vineri, 30 Ianuarie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/