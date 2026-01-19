Comandantul suprem al forţelor NATO din Europa (SACEUR) vizitează România

177437 – 19012026 – Comandantul suprem al forţelor NATO din Europa (SACEUR), generalul american Alexus G. Grynkewich, care este și comandantul Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), efectuează luni și marți o vizită în România. Acesta va fi primit astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, iar marți, împreună cu generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, va face o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.

Deși agenda discuțiilor nu a fost făcută publică, întrevederea are loc pe fundalul unui nou context tensionat în interiorul alianței transatlantice ca urmare a interesului crescut al SUA pentru achiziția Groenlandei, insulă arctică semi-autonomă a Danemarcei, și a tarifelor vamale anunțate de președintele american Donald Trump împotriva a opt state europene membre ale NATO care au trimis militară în regiunea arctică.

La Cincu, România găzduiește grupul de luptă al NATO condus de Franța, ridicat anul trecut la nivelul de brigadă ca urmare a exercițiului militar Dacian Fall.

MApN precizează că vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

SACEUR este a doua cea mai înaltă poziție militară din cadrul NATO, sub doar Președinte al Comitetului Militar NATO în ceea ce privește precedența.