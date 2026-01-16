Comisia Europeană a aprobat împrumutul României prin Programul SAFE

177424 – 16012026 – Guvernul României salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).

În cursul săptămânii viitoare proiectele incluse în aplicația depusă de țara noastră vor fi comunicate public.

România va primi 16,68 miliarde euro, al doilea cel mai mare împrumut pentru înarmare prin Programul SAFE.

După aprobarea Comisiei Europene, Consiliul urmează să adopte deciziile de punere în aplicare, iar ulterior, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

Nu doar cererea României a fost aprobată, ci și cele ale Belgiei, Bulgariei, Danemarcei, Spaniei, Croației, Ciprului și Portugaliei.

Regulamentul SAFE a fost adoptat la 27 mai 2025, ca parte a Strategiei „Pregătire 2030”, ca pârghie financiară prin care statele membre ale UE pot creștere investițiile în capabilități de apărare.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.