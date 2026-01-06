Comisia Europeană a rambursat aproape un miliard de euro României pentru plăţile în avans către fermieri

Comisia Europeană a rambursat aproape un miliard de euro României pentru plăţile...

177349 – 06012026 – România a încasat în data de 5 ianuarie 2026 suma de 988,7 milioane euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, anunță Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), într-un comunicat de presă

Sumele rambursate de Comisia Europeană acoperă plățile acordate fermierilor români sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

În urma rambursării încasate, valoarea totală a rambursărilor de la Comisia Europeană în perioada 2025–2026 se ridică la aproximativ 4,08 miliarde euro, incluzând toate defalcările pe fonduri europene gestionate de România.

Prin aceste rambursări: se confirmă corecta derulare a plăților către fermieri;

se asigură continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăți;se diminuează presiunea asupra bugetului național, fondurile fiind decontate de Comisia Europeană.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va continua autorizarea și plata sumelor aferente campaniei în curs, astfel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul care li se cuvine.