Comisia Europeană susţine crearea unui Hub de securitate la Marea Neagră

177351 – 06012026 – Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat, marți, că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România are sprijinul Comisiei Europene. „Un pas concret pentru securitatea Mării Negre şi pentru România. Am primit un răspuns oficial din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Partajează asta:

Tweet

