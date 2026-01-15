Comisia prezintă un pachet de sprijin financiar pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027

Comisia Europeană a adoptat ieri, 14 ianuarie, un set de propuneri legislative pentru a garanta un sprijin financiar continuu pentru Ucraina în 2026 și în 2027.

Acest fapt marchează o etapă importantă în sprijinul ferm al UE pentru apărarea țării împotriva războiului de agresiune al Rusiei.

Pachetul legislativ cuprinde:

o nouă propunere de instituire a unui împrumut de sprijin pentru Ucraina (în temeiul articolului 212 din TFUE) în valoare de 90 de miliarde EUR;

o nouă propunere de modificare a Mecanismului pentru Ucraina (în temeiul articolului 212 din TFUE), ca unul dintre mijloacele de punere în aplicare a asistenței bugetare pentru Ucraina;

o nouă propunere de modificare a Regulamentului privind cadrul financiar multianual (în temeiul articolului 312 din TFUE) pentru a permite acoperirea împrumutului acordat Ucrainei din „marja de manevră” a bugetului UE.

În luna decembrie, Consiliul European a convenit să ofere un sprijin decisiv în valoare de 90 de miliarde EUR pentru nevoile bugetare și militare ale Ucrainei pe parcursul următorilor doi ani. Acest lucru reafirmă angajamentul ferm al Uniunii Europene de a sprijini Ucraina.