Consilierii municipali i-au arătat primarului general că ”vorba dulce mult aduce”

177550 – 30012026 – Declarațiile politice făzute de primarul general al Capitalei în ultima perioadă, culminând cu cea potrivit căreia Ilie Bolojan are altă anvergură intelectuală comparativ cu Claudiu Manda, au ostilizat consilierii generali ai social-democraților, care în prima ședință a CGMB de la preluarea mandatului de către Ciprian Ciucu, i-au respins mai multe propuneri.

Aparent populist, demersul PSD de a nu susține majorarea prețului biletelor STB de la 3 la 5 lei, are, de fapt, substrat politic. Respingerea avantajează, oricum, bucureștenii care circulă cu transportul public. Ciucu a dorit majorarea substanțială a prețului biletelor STB, majorarea prețului abonamentelor și eliminarea unor gratuități pentru pensionari, sperând să aducă mai mulți bani în bugetul societății care, potrivit lui Ciucu, este aproape în faliment.

Propunerea primarului general a fost susținută de partidele de dreapta (7 consilieri PNL, 12 – USR, 3 – REPER și 1 – Forța Dreptei). S-au abținut 14 consilieri de la PSD, 5 de la PPUSL și 3 de la PMP. 5 consilieri AUR au votat împotrivă.

Ciucu a cerut și un audit extern pentru STB, însă consilierii generali au respins și acest proiect de hotărâre, care prevedea o măsură asemănătoare și pentru Termoenergetica.

Ciucu a încercat, fără succes, să influențeze votul, argumentând că înjurăturile din partea bucureștenilor vor fi îndreptate împotriva sa, nu a consilierilor. În timpul ședinței AUR a anunțat că va vota împotrivă și a susținut proiectul pentru audit extern. Consilierii AUR au spus că proiectul privind majorarea prețului la biletul STB trebuia amânat până la adoptarea celui pentru audit extern, explicând că nu pot susține majorarea fără acest pas.

Ciucu a propus și comasarea unor instituții din subordinea Primăriei. Din 4 proiecte de desființare propuse de primarul general, doar unul a primit aprobarea consilierilor.

El a explicat că este nevoie de desființarea acestor instituții, potrivit legii care prevede că entitățile cu mai puțin de 50 de angajați trebuie desființate.

Propunerile pentru desființarea Expo Arte, o instituție care mai are doar 3 angajați, Centrului pentru Tineret și Centrului Cultural Lumina, instituție cu 5 angajați, au fost respinse.

Proiectul privind preluarea de către DGASMB a Centrului Pentru Seniori – care mai avea 2 persoane angajate – dintre care una detașată de la Teatrul de Comedie – a fost aprobat.

Consiliul General al Capitalei a votat însă majorarea preţului biletului de intrare la Grădina Zoologică (de la 15 la 20 de lei), precum și al celor practicate de Teatrul ”Ion Creangă”, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Teatrul ”I. C. Nottara”.

Familiile cu minimum trei copii vor putea beneficia de o reducere de 50% din preţul integral al biletelor la Teatrul ”Ţăndărică”.