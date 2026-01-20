Consultări ale premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor

177454 – 20012026 – Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), ca răspuns la solicitarea CNR de a avea o discuție cu privire la bugetul educației și cercetării în anul 2026.

Discuțiile s-au axat pe construcția bugetului și pe participarea învățământului universitar la efortul de reducere a cheltuielilor publice prevăzută de proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale. Acest proiect se află în procedura transparenței decizionale.

Prim-ministrul Bolojan a afirmat că propunerile incluse în acest proiect de lege, care vizează inclusiv învățământul superior și cercetarea, au scopul de a continua reducerea cheltuielilor bugetare structurale, în acest context economic dificil, în care România trebuie să diminueze deficitul bugetar.

Reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor au arătat disponibilitatea de a participa la efortul de reducere a cheltuielilor bugetare și au precizat că deja au făcut reduceri semnificative în cursul anului 2025 (prin creșterea normei didactice și reducerea implicită a unui număr considerabil de posturi didactice, prin diminuarea tarifelor la plata cu ora și alte măsuri specifice). Ei au cerut ca optimizarea cheltuielilor să se realizeze într-o manieră flexibilă și adaptată la realitățile din sistem, în conformitate cu principiile autonomiei universitare și a legislației în vigoare.

Rectorii universităților participante la dezbatere au prezentat particularitățile de finanțare ale instituțiilor de învățământ superior și argumente privind modificarea propunerii legislative în sensul redistribuirii reducerii cheltuielilor în funcție de specificul instituțional.

A fost discutat și stadiul derulării proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, aflate în curs de implementare la nivelul instituțiilor de învățământ superior.

La propunerea prim-ministrului Ilie Bolojan, consultările privind finanțarea sistemului de învățământ superior vor continua prin constituirea unui grup de lucru la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, cu participarea reprezentanților Consiliului Național al Rectorilor, în perspectiva pregătirii bugetului pentru anul 2026.

”Sistemul de învățământ este coloana vertebrală pentru dezvoltarea țării. Trebuie să facem economii, dar să lăsăm ca acest domeniu important pentru România să se dezvolte în anii următori”, a menționat premierul Bolojan.

De asemenea, șeful Executivului a adăugat că trebuie analizate și alte aspecte legate de creșterea calității învățământului, corelarea mai bună cu realitățile economice, dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicată și introducerea unui sistem de trasabilitate, care să arate ce domenii profesionale urmează absolvenții de învățământ superior raportat la domeniul educațional absolvit.

La întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan au participat secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Gigel Paraschiv, Sorin Mihai Cîmpeanu, președinte CNR, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, consilierul onorific al premierului Marilen Gabriel Pirtea, vicepreședinte CNR, Universitatea de Vest din Timișoara, Mihnea Cosmin Costoiu, secretar general CNR, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, vicepreședinții CNR Leonard Azamfirei, Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, Daniel Valer Breaz, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Dan Cașcaval, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Mihai Dimian, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Nicolae Istudor, Academia de Studii Economice din București, Viorel Jinga, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, Liviu Lucaci, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie “I. L. Caragiale” din București, Liviu George Maha, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza ” din Iași, Iliuță-Costel Negricea, Universitatea Româno-Americană din București, Cezar Ionuț Spînu, Universitatea din Craiova, Vasile Țopa, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Mădălin Bunoiu, președinte al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea de Vest din Timișoara, Marian Preda, rector, Universitatea din București.

