Continuă traficul de țigări la granița cu Bulgaria

177496 – 26012026 – Poliţiştii de frontieră giurgiuveni împreună cu Vama Craiova au făcut încă două capturi de țigarete de contrabandă de proveniență bulgară. Prima captură – 10.800 de țigarete – a avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, în apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin. Țigările au fost descoperite într-un microbuz înmatriculat în Olanda, condus de un cetățean bulgar. Alte 45.600 de țigarete au fost descoperite într-un autoturism înmatriculat în Bulgaria. Cei doi șoferi bulgari s-au ales cu dosare penale, iar marfa a fost reținută. Valoarea totală a celor două capturi depășește 84.000 de lei.

Partajează asta:

Tweet

