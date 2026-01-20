Convorbire româno-polonă privind întărirea Flancului Estic al NATO

177447 – 20012026 – Luni, 19 ianuarie, ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, a avut o convorbire prin videoconferinţă cu omologul din Republica Polonă, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunță MApN.

Cei doi oficiali au reiterat relaţiile foarte bune de cooperare din cadrul parteneriatului strategic, în special în domeniul apărării, fiind apreciată contribuţia Poloniei la structurile aliate de pe teritoriul României, cu accent pe Brigada Multinațională Sud-Est, de la Craiova.

Ministrul Miruță a subliniat faptul că țara noastră își va continua angajamentul de a participa cu forțe la grupul de luptă aliat din Polonia.

Totodată, ei au discutat și despre necesitatea intensificării măsurilor de consolidare a Flancului Estic al NATO și al UE, reiterând importanţa complementarității măsurilor luate la nivelul celor două organizaţii – Eastern Sentry, European Drone Defence Initiative, Eastern Flank Watch, European Air Shield și European Space Shield, inclusiv din perspectiva pregătirii discuţiilor care vor avea loc la viitoarele reuniuni ministeriale ale NATO și ale UE în domeniul apărării, din luna februarie, respectiv a Reuniunii B9, care se va desfășura anul acesta în România.