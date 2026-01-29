Cooperare economică regională: România, R. Moldova și Ucraina pun bazele unei Camere de Comerț comune

177535 – 29012026 – România, Republica Moldova și Ucraina vor înființa o Cameră de Comerț Trilaterală, ca instrument comun de coordonare a eforturilor economice dedicate reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului. Structura va consolida cooperarea între cele trei state și va facilita accesul la fonduri europene. România și Republica Moldova sunt considerate elemente-cheie în procesul de redresare a Ucrainei post-conflict, atât ca state de tranzit, cât și ca hub-uri logistice și energetice.

În data de 20 ianuarie, lideri politici, diplomați și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Ucraina și Republica Moldova s-au reunit la Chișinău pentru a oficializa demersurile de constituire a Camerei de Comerț Trilaterale România-Republica Moldova-Ucraina, România asumându-și un rol-cheie în acest demers, inclusiv prin experiența acumulată ca stat membru al Uniunii Europene.

Structura va facilita cooperarea public-privată, va sprijini pregătirea proiectelor investiționale și va crea o legătură directă între nevoile reale din Ucraina și resursele disponibile în regiune.

În cadrul conferinței a fost prezentat și „Apelul la Acțiune”, un document prin care reprezentanți ai instituțiilor din România, Ucraina și Republica Moldova cer sprijin oficial din partea autorităților naționale și a instituțiilor Uniunii Europene pentru consolidarea cooperării economice trilaterale, în vederea susținerii procesului de reconstrucție a Ucrainei. Inițiativa privind crearea unei camere de comerț trilaterale a fost lansată încă în 2025 și prezentată inițial în Parlamentul European.

Camera de Comerț Trilaterală România-Republica Moldova-Ucraina poate deveni o platformă instituțională comună prin care companiile din cele trei state, dar și alte state membre ale Uniunii Europene vor putea constitui parteneriate public–private și consorții pentru proiecte transfrontaliere și care vor viza reconstrucția infrastructurii, economiei și comunităților ucrainene afectate de război.

Inițiativa Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova de a crea o Cameră de Comerț Comună Trilaterală beneficiază deja de sprijinul a peste 250 de instituții și organizații din cele trei țări și a fost inclusă în documentul strategic al Alianței Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei.