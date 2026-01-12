Cooperare polițienească internațională pentru combaterea criminalității

177376 – 12012026 – În perioada 1 – 8 ianuarie 2026, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 453 de persoane, 30 de autovehicule și 173 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen.

Astfel, au fost localizate pe teritoriul țării noastre 313 persoane care fac obiectul unor semnalări în S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

Polițiștii români au pus în aplicare 12 mandate europene de arestare, au depistat 32 de persoane semnalate de statele membre având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 153 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 5 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen.

De asemenea, de pe teritoriul României, au fost ridicate 21 de documente, fiind găsite și 30 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen, pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare.

Totodată, 140 de persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor, în urma schimbului de informații prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

Dintre acestea, 18 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 18 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 43 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 11 erau semnalate dispărute de către autoritățile române.

Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 152 de documente, în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale.