Creșterea taxelor a făcut foarte mult rău României, declară Claudiu Năsui

177398 – 14012026 – ”Cel mai mare rău făcut liberalismului în România nu este făcut de socialiști”, afirmă Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei. ”Aceștia au convingerile lor și argumentele lor. O parte chiar valide. Cel mai mare rău e făcut de falsul liberalism. De oameni care își zic liberali dar susțin idei socialiste și, din păcate pentru noi, le mai și aplică”, continua deputatul USR.

”Oricât de mult aș fi atacat la persoană pentru că spun adevărul, nu mă voi opri. Știu că deranjează. Sumele investite în propagandă sunt mari și orice deranjează versiunea oficială e un pericol.

Dar nu am intrat în politică pentru a fi o rotiță a unui sistem care face rău României.

Am intrat pentru a-i face bine, dacă pot. Iar dacă nu pot, atunci măcar nu voi contribui la a-i face rău. Iar dacă asta vine cu un preț politic, atunci îl plătesc cu plăcere.

De aceea nu susțin ce a făcut guvernul Bolojan. Chiar dacă aș fi avut o viață mai ușoară aplaudând creșterile de taxe. Acestea au făcut enorm de mult rău României, care se va vedea nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung.

Câteva neadevăruri legate de creșterile de taxe și răspunsurile la ele:

1) „Trebuiau crescute taxele pentru a reduce deficitul.”

Fals. Guvernul putea foarte bine adopta soluția liberală, dar grea, de reducere a cheltuielilor.

Mai ales că motivul pentru care România a ajuns să aibă un deficit mare este explozia cheltuielilor, nu tăierea taxelor. Și guvernul Ciucă, și guvernul Ciolacu și guvernul Bolojan au crescut taxele. Ca să avem o idee, acum 10 ani cheltuielile statului erau ~32%, azi au ajuns la peste 43% din PIB.

2) „Trebuiau crescute taxele pe moment că nu era altă soluție până ne dumirim.”

Fals. Dacă era o soluție de avarie, atunci ar fi făcut și taxele temporare. Scăderile de sporuri și multe alte cheltuieli înghețate sunt toate suspendări până la 1 ianuarie 2027. Creșterile de taxe, în schimb sunt permanente.

Ca să nu mai zicem că și după creșterile de taxe, au început din nou cu creșterile de cheltuieli. Se laudă cu „investiții”. Dar din banii cui investiții? Nu e nevoie de un doctorat în economie ca să ne dăm seama că politicienii nu vin cu bani de acasă. Toate creșterile de cheltuieli se fac din banii dumneavoastră luați acum prin creșterile de taxe.

3) „Au crescut taxele, dar au scăzut și cheltuielile.”

Parțial fals. Mai precis anumite cheltuieli au fost tăiate, dar per total cheltuielile au rămas aproximativ identice. De ce? Pentru că guvernul le-a tăiat pe unele, dar le-a crescut pe altele.

Pe cifrele oficiale până la noiembrie și doar perioada în care a fost guvernul Bolojan, tăierile de cheltuieli au fost de doar 0.12% din PIB. Ca să avem o imagine, cheltuielile statului român pe tot anul sunt peste 43% din PIB. Deci 0.12% din 43%. Vă dați seama.

Dar e drept că unele cheltuieli au scăzut. Din păcate sunt cele de la Ministerul Educației. Probabil că nu acolo trebuia să fie prima țintă a tăierilor. Dar asta e altă discuție.

4) „Creșterea taxelor a fost un rău necesar.”

Eu nu cred că există „rău necesar”. Așa cum nu există „rău bun”. Dacă creșterea taxelor era „necesară”, nu era rea. De obicei alăturarea asta de termeni e folosită de politicieni pentru a da o aparență de bine la ceea știu și ei că e rău.

5) „Acum că au crescut taxele, vor începe reformele și reducerile de cheltuieli.”

Aș vrea să fie așa, din păcate nu a fost niciodată așa în istoria României. Dimpotrivă, presiunea să accepte statul tăieri de cheltuieli este mult mai mică acum după ce au crescut taxele și a scăzut puțin deficitul.

Acum cuțitul nu mai e la os, puterea politică a guvernului e mai mică, și probabilitatea de a avea reforme e și ea mult mai mică. De altfel au început deja creșteri de cheltuieli în unele zone (culmea, fix acolo unde ar fi trebuit tăiat). Dar speranța moare ultima. Dacă guvernul vrea să înceapă reformele sau reducerile de cheltuieli trebuie să-l susținem. Doar că acum au șanse mult mai mici să reușească decât înainte de creșterea taxelor”, a scris Năsui pe Facebook.