Criza pieței RCA: Între „japcă” instituționalizată și eșecul supravegherii ASF

177545 – 30012026 – În contextul economic și social al începutului de an 2026, situația pieței asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA) a încetat să mai fie o simplă chestiune comercială, devenind o criză de siguranță națională și o barieră în calea dezvoltării economice. Declarațiile recente ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), care pretind o stabilitate a pieței, reprezintă o sfidare directă la adresa realității trăite de milioane de cetățeni și de mii de companii de transport, este de părere deputatul neafiliat Călin Florin Groza.

Realitatea economică actuală confirmă un eșec sistemic de supraveghere, evidențiat prin următoarele coordonate critice:

Explozia nejustificată a tarifelor: În urma falimentelor majore ale City Insurance și Euroins, costurile au fost transferate integral către populație, polițele înregistrând creșteri de până la 300%.

Instabilitate post-plafonare: După ridicarea măsurilor de plafonare în 2025, tarifele au înregistrat noi majorări de până la 50%, asistând astăzi la creșteri lunare lipsite de orice fundamentare actuarială transparentă.

Anihilarea mecanismelor de echitate: Sistemul Bonus-Malus a fost de facto înlocuit cu un mecanism de tip „japcă”, unde diferențele de preț pentru același profil de risc ajung la discrepanțe uriașe, de până la 300% între oferte.

Decalaj economic insuportabil: Polița RCA în România a atins niveluri comparabile cu cele din Germania, în condițiile în care veniturile medii locale sunt de aproximativ cinci ori mai mici; pentru un pensionar român, acest cost poate reprezenta echivalentul a două luni de pensie.

Această situație nu reprezintă o piață funcțională, ci un mecanism de extracție a resurselor financiare din buzunarele a peste 10 milioane de proprietari de autovehicule. Statul, prin inacțiunea instituțiilor de supraveghere, riscă să devină complice la devalizarea economiei românești.

În acest cadru de urgență, se impun următoarele direcții de acțiune imediată:

Transparență totală: Solicităm ASF publicarea imediată a justificărilor tehnice pentru creșterile de tarife și recunoașterea publică a dezechilibrului real din piață.

Intervenție fermă împotriva abuzurilor: Trecerea de la declarații de fațadă la măsuri punitive împotriva comportamentelor speculative ale asigurătorilor.

Soluție instituțională strategică: Adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru emiterea polițelor RCA de către o instituție financiară românească, conform prevederilor Legii 132/2017, pentru a asigura o alternativă etică și stabilă.

Succesul unei guvernări se măsoară în protecția pe care o oferă cetățenilor săi în fața abuzurilor economice. România nu își poate permite să rămână un simplu spectator la prăbușirea sectorului de transport și la sărăcirea micilor proprietari auto sub pretextul unei „stabilități” care există doar în raportările cosmetizate ale ASF.

Viitorul rezilienței noastre economice depinde de curajul de a reforma un sistem care, în prezent, funcționează împotriva interesului național.

În lipsa unor măsuri rapide și asumate, această criză va continua să erodeze încrederea publică în instituțiile statului și să blocheze sectoare economice vitale pentru România. Este momentul ca autoritățile competente să își asume responsabilitatea nu prin comunicate optimiste, ci prin decizii curajoase, fundamentate și orientate către interesul public, mai declară deputatul Groza, secretar al Comisiei pentru infrastructură și transport.