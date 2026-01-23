Cum încearcă statul să-și recupereze datoriile de la Liberty Galați

177480 – 23012026 – Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați S.A. a analizat propunerile de modificare a Planului de reorganizare a combinatului siderurgic, într-o întâlnire organizată la Palatul Victoria, la care a participat și premierul.

Reprezentanții ANAF și Exim Banca Românească au prezentat punctele de vedere ale celor două instituții și au menționat că vor accepta Planul de reorganizare a combinatului siderurgic în măsura în care administratorii concordatari își vor exprima acordul față de propunerile de modificare avansate, în scopul conservării posibilității de recuperare a creanțelor și protejării interesului statului român. Data limită pentru negocierile pe această temă este 26 ianuarie 2026 și, dacă este cazul, termenul poate fi prelungit cu 30 de zile.

Aprobarea în variantă agreată a Planului de reorganizare va face posibilă organizarea procedurii de licitație internațională pentru vânzarea activelor combinatului siderurgic, în condițiile și la prețul agreate prin Planul de restructurare, într-o perioadă estimată de șase luni.

Comitetul a analizat posibilitățile de operaționalizare a unor resurse ale combinatului pentru a face posibilă plată parțială a salariilor și a utilităților strict necesare menținerii funcționalității acestuia și asigurarea pazei.

La reuniune au participat vicepremierul Marian Neacșu, coordonator al comitetului, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, reprezentanții ANAF, Exim Banca Românească și ai ministerelor și instituțiilor care fac parte din acest comitet.

Având în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă societățile S.C. Liberty Galați – S.A. și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A., la data de 18 septembrie 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia Prim–Ministrului nr. 453 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului în cadrul celor două societăți.

Statul român are de recuperate peste 460 de milioane de euro, iar datoria totală a celor două companii depășește 660 de milioane de euro.

Cu activitatea principală suspendată din septembrie 2025, la ora actuală peste 3.000 de angajați ai combinatului se află în șomaj tehnic.

Dacă nu se înscrie nimeni la prima licitație, va fi organizată o a doua, la care se va porni de la un preț cu 40% mai mic decât cel inițial.